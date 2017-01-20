Автосервис Техник
» » » В Гусеве осудили женщину, которая нечаянно убила свою мать

В Гусеве осудили женщину, которая нечаянно убила свою мать

20 январь 2017, 12:58
В Гусеве осудили женщину, которая нечаянно убила свою мать
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
В пятницу, 20 января, в Гусеве вынесли приговор женщине, которая убила по неосторожности собственную мать. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского областного суда.

24 июня прошлого года жительница округа поссорилась со своей родительницей на бытовой почве. В пылу конфликта она толкнула мать, та упала, ударилась об печь и получила травму несовместимую с жизнью. В итоге женщину осудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и приговорили к году ограничения свободы. Кроме того, она выплатит своей сестре компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

«Согласно ст. 15 УК РФ данное преступление относятся к категории небольшой тяжести, за которое (в силу ч. 1 ст. 56 УК РФ) лишение свободы не назначается, если лицо впервые совершило преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств», — отметили в пресс-службе калининградского областного суда.
Теги: суд убийство
332 просмотра
0
Другие новости по теме
Избил палкой и едва не зарезал: 19-летнего жителя Гусева судят за попытку убийства
Избил палкой и едва не зарезал: 19-летнего жителя Гусева судят за попытку убийства
33-летняя жительница Гусева, зарезавшая любовника во время ссоры, пошла под суд
33-летняя жительница Гусева, зарезавшая любовника во время ссоры, пошла под суд
За кражу дизельного топлива бывшему военному присудили 30 тысяч штрафа
За кражу дизельного топлива бывшему военному присудили 30 тысяч штрафа
Гусевским судом рассмотрено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности
Гусевским судом рассмотрено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent