В Гусеве осудили женщину, которая нечаянно убила свою мать
20 январь 2017, 12:58
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В пятницу, 20 января, в Гусеве вынесли приговор женщине, которая убила по неосторожности собственную мать. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского областного суда.Теги: суд убийство
24 июня прошлого года жительница округа поссорилась со своей родительницей на бытовой почве. В пылу конфликта она толкнула мать, та упала, ударилась об печь и получила травму несовместимую с жизнью. В итоге женщину осудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и приговорили к году ограничения свободы. Кроме того, она выплатит своей сестре компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
«Согласно ст. 15 УК РФ данное преступление относятся к категории небольшой тяжести, за которое (в силу ч. 1 ст. 56 УК РФ) лишение свободы не назначается, если лицо впервые совершило преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств», — отметили в пресс-службе калининградского областного суда.
24 июня прошлого года жительница округа поссорилась со своей родительницей на бытовой почве. В пылу конфликта она толкнула мать, та упала, ударилась об печь и получила травму несовместимую с жизнью. В итоге женщину осудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и приговорили к году ограничения свободы. Кроме того, она выплатит своей сестре компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
«Согласно ст. 15 УК РФ данное преступление относятся к категории небольшой тяжести, за которое (в силу ч. 1 ст. 56 УК РФ) лишение свободы не назначается, если лицо впервые совершило преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств», — отметили в пресс-службе калининградского областного суда.
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