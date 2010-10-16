Страшная авария унесла третью жизнь, пассажирка «Мерседеса» скончалась в «скорой»
20 январь 2017, 16:15
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30-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес», пострадавшая в ДТП на дороге Гусев – Нестеров, скончалась в карете «скорой помощи». По данным полиции, в момент дорожно-транспортного происшествия женщина сидела на переднем пассажирском кресле.Теги: авария
Напомним, ДТП на дороге Гусев – Нестеров произошло сегодня, 20 января, около 10.00. Автомобиль «Мерседес» двигался в сторону Нестерова. По предварительным данным, на 135 километре, в районе поворота на поселок Ясная поляна, водитель иномарки, выполняя обгон впередиидущего транспортного средства, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «БМВ».
В результате ДТП водитель и пассажирка «БМВ» погибли на месте происшествия. 30-летняя пассажирка «Мерседеса» скончалась по дороге в больницу. Водитель и четырехлетний пассажир «Мерседеса» госпитализированы.
В связи с необходимостью получения более полной информации о происшествии, сотрудники ГИБДД просят очевидцев ДТП обратиться в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-37-58 или 112.
Напомним, ДТП на дороге Гусев – Нестеров произошло сегодня, 20 января, около 10.00. Автомобиль «Мерседес» двигался в сторону Нестерова. По предварительным данным, на 135 километре, в районе поворота на поселок Ясная поляна, водитель иномарки, выполняя обгон впередиидущего транспортного средства, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «БМВ».
В результате ДТП водитель и пассажирка «БМВ» погибли на месте происшествия. 30-летняя пассажирка «Мерседеса» скончалась по дороге в больницу. Водитель и четырехлетний пассажир «Мерседеса» госпитализированы.
В связи с необходимостью получения более полной информации о происшествии, сотрудники ГИБДД просят очевидцев ДТП обратиться в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-37-58 или 112.
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