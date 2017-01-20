Очевидцы рассказали о первых часах после смертельной аварии на трассе Гусев - Нестеров
20 январь 2017, 22:36
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В пятницу, 20 января, на трассе Гусев - Нестеров в лобовую столкнулись «Мерседес» и БМВ. В результате аварии погибли три человека. 22-летний водитель БМВ и его подруга скончались на месте происшествия. 30-летняя пассажирка «Мерседеса» умерла в карете скорой помощи. Её 29-летнего мужа и четырёхлетнего сына госпитализировали.Теги: авария
Клопс.Ru поговорил с родственниками погибших, свидетелями трагедии и жительницей Гусева, которая отвезла пострадавшего мальчика в больницу.
В пятницу утром Екатерина ехала на работу из Гусева в Нестеров. Вместе с ней в машине находились сестра и свекровь. На подъезде к городу женщины увидели большое скопление людей, а спустя несколько минут — искорёженные автомобили.
«Там было человек 25, и никто ничего не делал. Столкновение только произошло, но на месте уже были пограничники и ДПС. Когда мы подошли, скорую уже вызвали, но все боялись притронуться к пострадавшим. Все они находились внутри "Мерседеса". Ребёнок лежал спиной на сиденье, непристёгнутый. Я взяла его, пощупала руки — переломов вроде не было. Но, по-моему, он не чувствовал ног: они болтались, и мальчик постоянно просил потрогать их», — сообщила женщина.
Екатерина положила мальчика к себе в машину и оставила с сестрой. Ребёнок плакал и звал отца, который всё ещё находился на водительском кресле в разбитом автомобиле.
«Мужчина был в шоке и ничего не понимал, — рассказала свидетельница трагедии. — Спрашивал только, как жена и ребёнок, звал их по имени — Катя и Костя. Потом встал, походил — у него было что-то с ногой, потому что он хромал, — и он сел обратно».
Его супруга — тоже Екатерина — в это время была зажата на переднем сидении машины. Присутствующие боялись к ней подойти, хотя первое время женщина, по словам очевидцев, находилась в сознании.
Его жену придавило креслом, она как-то пополам, лицом к двери, сложилась. Я подошла, у неё во рту, горле и носу была кровь. Она задыхалась, я подняла ей голову и сказала: «Дыши». Она начала хрипеть, делала вдох и затихала.
По данным главного врача городской станции скорой помощи Ивана Марчука, медики прибыли на место трагедии через 15 минут. Свидетельница трагедии утверждает, что скорой не было около часа. Именно поэтому девушка решила везти ребёнка в больницу самостоятельно. Отца взялась доставить к врачам компания молодых людей, а мать так и осталась в искорёженном автомобиле.
«У неё были ноги вывернуты, открытый перелом, — объяснила Екатерина. — И корпус машины так в неё вжался, что никто не решался её вытащить. Я оставила с ней свекровь, а сама повезла ребёнка в больницу. Когда мы приехали в клинику, отца уже раздевали и готовили к операции. Он всё твердил, что не понимает, откуда взялась эта машина».
Пока Екатерина ехала с мальчиком к врачам, на место трагедии приехал отец погибшего водителя БМВ. Он рассказал присутствующим, что его сын не дожил до очередного дня рождения один день. Завтра, 21 января, ему должно было исполниться 23 года.
«К парню в БМВ подошёл мужчина в синей форме и перчатках, закрыл ему глаза, натянул капюшон и снял цепочку. Мы как раз искали телефон родственников, чтобы сообщить им о трагедии, а тут он — говорит, что его отец», — рассказала ещё одна свидетельница аварии.
Кирилл В. Фото со страницы погибшего на сайте «Вконтакте»
По словам сестры погибшего, вместе с ним в автомобиле находилась его приятельница, а не жена.
«Он ехал домой с подругой. Простой парень, шофёр, очень дружелюбный и отзывчивый человек, трудолюбивый», — сообщила девушка.
Татьяна М. Фото со страницы погибшей на сайте «Вконтакте»
Авария произошла на 125-м километре федеральной трассы А-229 в 9:50 утра. По предварительным данным «Мерседес» выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с БМВ. Погибшая пара находилась во втором автомобиле. Позднее поступило сообщение о гибели пассажирки «Мерседеса».
Полиция объявила, что ищет свидетелей произошедшего, чтобы установить все подробности трагедии. Сотрудники ГИБДД просят очевидцев обратиться по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-37-58 или 112.
Клопс.Ru поговорил с родственниками погибших, свидетелями трагедии и жительницей Гусева, которая отвезла пострадавшего мальчика в больницу.
Костя
В пятницу утром Екатерина ехала на работу из Гусева в Нестеров. Вместе с ней в машине находились сестра и свекровь. На подъезде к городу женщины увидели большое скопление людей, а спустя несколько минут — искорёженные автомобили.
«Там было человек 25, и никто ничего не делал. Столкновение только произошло, но на месте уже были пограничники и ДПС. Когда мы подошли, скорую уже вызвали, но все боялись притронуться к пострадавшим. Все они находились внутри "Мерседеса". Ребёнок лежал спиной на сиденье, непристёгнутый. Я взяла его, пощупала руки — переломов вроде не было. Но, по-моему, он не чувствовал ног: они болтались, и мальчик постоянно просил потрогать их», — сообщила женщина.
Екатерина положила мальчика к себе в машину и оставила с сестрой. Ребёнок плакал и звал отца, который всё ещё находился на водительском кресле в разбитом автомобиле.
«Мужчина был в шоке и ничего не понимал, — рассказала свидетельница трагедии. — Спрашивал только, как жена и ребёнок, звал их по имени — Катя и Костя. Потом встал, походил — у него было что-то с ногой, потому что он хромал, — и он сел обратно».
Катя
Его супруга — тоже Екатерина — в это время была зажата на переднем сидении машины. Присутствующие боялись к ней подойти, хотя первое время женщина, по словам очевидцев, находилась в сознании.
Его жену придавило креслом, она как-то пополам, лицом к двери, сложилась. Я подошла, у неё во рту, горле и носу была кровь. Она задыхалась, я подняла ей голову и сказала: «Дыши». Она начала хрипеть, делала вдох и затихала.
По данным главного врача городской станции скорой помощи Ивана Марчука, медики прибыли на место трагедии через 15 минут. Свидетельница трагедии утверждает, что скорой не было около часа. Именно поэтому девушка решила везти ребёнка в больницу самостоятельно. Отца взялась доставить к врачам компания молодых людей, а мать так и осталась в искорёженном автомобиле.
«У неё были ноги вывернуты, открытый перелом, — объяснила Екатерина. — И корпус машины так в неё вжался, что никто не решался её вытащить. Я оставила с ней свекровь, а сама повезла ребёнка в больницу. Когда мы приехали в клинику, отца уже раздевали и готовили к операции. Он всё твердил, что не понимает, откуда взялась эта машина».
Кирилл и Таня
Пока Екатерина ехала с мальчиком к врачам, на место трагедии приехал отец погибшего водителя БМВ. Он рассказал присутствующим, что его сын не дожил до очередного дня рождения один день. Завтра, 21 января, ему должно было исполниться 23 года.
«К парню в БМВ подошёл мужчина в синей форме и перчатках, закрыл ему глаза, натянул капюшон и снял цепочку. Мы как раз искали телефон родственников, чтобы сообщить им о трагедии, а тут он — говорит, что его отец», — рассказала ещё одна свидетельница аварии.
Кирилл В. Фото со страницы погибшего на сайте «Вконтакте»
По словам сестры погибшего, вместе с ним в автомобиле находилась его приятельница, а не жена.
«Он ехал домой с подругой. Простой парень, шофёр, очень дружелюбный и отзывчивый человек, трудолюбивый», — сообщила девушка.
Татьяна М. Фото со страницы погибшей на сайте «Вконтакте»
Авария произошла на 125-м километре федеральной трассы А-229 в 9:50 утра. По предварительным данным «Мерседес» выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с БМВ. Погибшая пара находилась во втором автомобиле. Позднее поступило сообщение о гибели пассажирки «Мерседеса».
Полиция объявила, что ищет свидетелей произошедшего, чтобы установить все подробности трагедии. Сотрудники ГИБДД просят очевидцев обратиться по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-37-58 или 112.
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