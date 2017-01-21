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На улице Северной произошел пожар в трехэтажном немецком доме

21 январь 2017, 17:48
На улице Северной произошел пожар в трехэтажном немецком доме
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21 января 2017 года, в 8.48, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Северной в городе Гусеве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

В трехэтажном жилом доме довоенной постройки на первом этаже в двухкомнатной квартире на кухне горела стена. Кухня закопчена.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.
Теги: пожар
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