На улице Северной произошел пожар в трехэтажном немецком доме

21 январь 2017, 17:48

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21 января 2017 года, в 8.48, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Северной в городе Гусеве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.



В трехэтажном жилом доме довоенной постройки на первом этаже в двухкомнатной квартире на кухне горела стена. Кухня закопчена.



Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

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