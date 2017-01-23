С приходом в Гусевский район природного газа появились новые мошенники

23 январь 2017, 12:02

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Минувший год для жителей нашего муниципалитета ознаменовался тем, что завершилась газификация города, и природный газ пошел в село.



Первыми, к кому пришло голубое топливо, оказались жители поселка Северный, а к концу года были газифицированы поселки Первомайское, Брянское, Фурманово, Приозерное, Михайлово, Жаворонково, Маяковское, Очаково, Юдино, Таманское, Кубановка и Майское. Жители этих поселков поспешили тут же сменить твердотопливные котелки на газовое оборудование.



Не дремали в этой ситуации и мошенники. На территории округа с момента прихода природного газа семь фирм, которые оказывают услуги по газификации частных жилых помещений под ключ.



- Есть фирмы, которые зарекомендовали себя с положительной стороны и пользуются популярностью среди жителей округа, - говорит исполняющий обязанности главы администрации Александр Китаев.



Однако в прошлом году в Гусеве появилось еще одно ООО, которое стало активно предлагать свои услуги селянам. Некоторые жители муниципалитета (по данным Гусевского ОВД 17 человек), воспользовались услугами этой организации. Но, получив деньги после заключения договора, фирма, мягко говоря, не довела до конца обещанное. И граждане до сих пор не могут ощутить все прелести природного газа в быту. Говоря простым языком – их кинули. «Они обещали провести нам газ за семь дней», - говорят потерпевшие.



После того как сотрудники фирмы перестали отвечать на телефонные звонки граждан, последние, жители поселка Кубановка, обратились в правоохранительные органы и даже в администрацию президента.



Сейчас правоохранительными органами проводится проверка по деятельности этой фирмы на территории региона. Как стало известно, один из учредителей фирмы, бывший сотрудник ОБЭП, который был уволен в свое время из органов за взятки и имеет 12 судимостей. Сейчас данный гражданин покинул пределы региона и не отвечает на телефонные звонки. По мнению оперативников данная фирма и создавалась для подобного рода мошенничества, потому как «засветилась» она не только в Гусевском округе, но и в других городах регионах. По оценке специалистов за полгода «работы» в нашем муниципалитете, фирмачи могли получить более миллиона рублей. По словам правоохранителей, привлечь к ответственности сотрудников данного ООО сложно, так как граждане сами отдавали им деньги, да и замдиректора фирмы не отказывается выполнить взявшие на себя обязательства. Вопрос только - когда. Ведь жители округа, имевшие неосторожность заключить с этими дельцами договор, уже больше полугода не могут добиться его исполнения.



Мы, конечно же, будем следить за дальнейшим развитием событий, но просим гусевцев быть более бдительными и заключать договора только с добропорядочными организациями, зарекомендовавшими себя на данном рынке услуг. А также напоминаем, что при заключении договора на выполнение работ по газификации, в нем должно быть прописано, что подрядчик (фирма) по договору, заключенному с заказчиком (гражданин), обязуется:



- Получить технические условия на проектирование в ОАО «Калининградгазификация»;

- Произвести проверку дымоотводящей и вентиляционной систем с получением акта об исправности их и чертежом, указывающим какой дымовой и вентиляционные каналы разрешено использовать для подключения газоиспользующего оборудования (газового котла) – специализированная организация ВДПО, для многоквартирных домов - получить согласование использования дымового и вентиляционного каналов с остальными собственниками (нанимателями) в доме. В случаи отсутствия (непригодности) дымоотводящей, вентиляционной систем, произвести ее монтаж.

- Разработать проект на установку газового котла, произвести согласование с эксплуатирующей газопроводы организацией (ОАО «Калининградгазификация»);

- Заключить договор с ОАО «Калининградгазификация» на ведение технического надзора за строительством;

- Произвести монтаж внутреннего газопровода и газового оборудования (котла, газовой плиты) в соответствии с разработанным проектом;

- Установить прибор учета газа, сигнализаторов загазованности;

- Изготовить исполнительно-техническую документацию на смонтированный объект

- Сдать смонтированное оборудование и исполнительно-техническую документацию технадзору (ОАО «Калининградгазификация»);

- По факту сдачи – подписать акт приемки законченного строительством объекта внутридомового газопровода и газового оборудования

- Передать заказчику полный пакет документов (проект, акт приемки законченного строительством объекта, паспорта на котел, газовый счетчик, сигнализаторы загазованности), для заключения договора поставки газа и его пуска в жилое помещение.



На все это уходит у фирмы от двух месяцев, а не семь дней. Только после этого вы уже самостоятельно заключите договор на поставку газа с ОАО «Межрегионгаз – Санкт-Петербург» и договор на пуск газа в смонтированный газопровод и оборудование жилого помещения в ОАО «Калининградгазификация». А потом уже сможете пользоваться природным газом в быту.

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