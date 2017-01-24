В Гусеве женскую консультацию эвакуировали из-за сообщения о бомбе
24 январь 2017, 12:56
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Во вторник, 24 января, в Гусеве эвакуировали посетителей и сотрудников женской консультации из-за сообщения о бомбе. Об этом Клопс.Ru сообщили работники медицинского учреждения.Теги: больница бомба
Сегодня около 10 утра сотрудники медицинского учреждения заметили у входа в кустах подозрительный армейский вещмешок. Обеспокоенные медики вызвали сотрудников экстренных служб.
Здание медицинского учреждения оцепили. На месте работают сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.
В пресс-службе регионального управления МВД уточняют информацию.
Сегодня около 10 утра сотрудники медицинского учреждения заметили у входа в кустах подозрительный армейский вещмешок. Обеспокоенные медики вызвали сотрудников экстренных служб.
Здание медицинского учреждения оцепили. На месте работают сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.
В пресс-службе регионального управления МВД уточняют информацию.
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