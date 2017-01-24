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В Гусеве женскую консультацию эвакуировали из-за сообщения о бомбе

24 январь 2017, 12:56
В Гусеве женскую консультацию эвакуировали из-за сообщения о бомбе
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Во вторник, 24 января, в Гусеве эвакуировали посетителей и сотрудников женской консультации из-за сообщения о бомбе. Об этом Клопс.Ru сообщили работники медицинского учреждения.

Сегодня около 10 утра сотрудники медицинского учреждения заметили у входа в кустах подозрительный армейский вещмешок. Обеспокоенные медики вызвали сотрудников экстренных служб.

Здание медицинского учреждения оцепили. На месте работают сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В пресс-службе регионального управления МВД уточняют информацию.
Теги: больница бомба
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# 1 Василий
  • Сегодня, 01:16
  • Гости
а глазки то надо мыть по утрам
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