В бесхозном рюкзаке, из-за которого эвакуировали женскую консультацию в Гусеве, нашли одежду
24 январь 2017, 14:36
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В подозрительном рюкзаке, из-за которого в Гусеве во вторник, 24 января, эвакуировали женскую консультацию, находилась одежда. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном управлении МВД.Теги: полиция бомба
По сообщению о подозрительном рюкзаке на место выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники экстренных служб осмотрели его и обнаружили внутри личные вещи. Оцепление со здания сняли, медицинское учреждение продолжило работу в штатном режиме.
Во вторник, 24 января, женскую консультацию в Гусеве эвакуировали и оцепили из-за подозрительного предмета. Около 10 утра сотрудники медицинского учреждения заметили у входа в кустах подозрительный армейский вещмешок. Обеспокоенные медики вызвали сотрудников экстренных служб.
По сообщению о подозрительном рюкзаке на место выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники экстренных служб осмотрели его и обнаружили внутри личные вещи. Оцепление со здания сняли, медицинское учреждение продолжило работу в штатном режиме.
Во вторник, 24 января, женскую консультацию в Гусеве эвакуировали и оцепили из-за подозрительного предмета. Около 10 утра сотрудники медицинского учреждения заметили у входа в кустах подозрительный армейский вещмешок. Обеспокоенные медики вызвали сотрудников экстренных служб.
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