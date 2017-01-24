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В бесхозном рюкзаке, из-за которого эвакуировали женскую консультацию в Гусеве, нашли одежду

24 январь 2017, 14:36
В бесхозном рюкзаке, из-за которого эвакуировали женскую консультацию в Гусеве, нашли одежду
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В подозрительном рюкзаке, из-за которого в Гусеве во вторник, 24 января, эвакуировали женскую консультацию, находилась одежда. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном управлении МВД.

По сообщению о подозрительном рюкзаке на место выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники экстренных служб осмотрели его и обнаружили внутри личные вещи. Оцепление со здания сняли, медицинское учреждение продолжило работу в штатном режиме.

Во вторник, 24 января, женскую консультацию в Гусеве эвакуировали и оцепили из-за подозрительного предмета. Около 10 утра сотрудники медицинского учреждения заметили у входа в кустах подозрительный армейский вещмешок. Обеспокоенные медики вызвали сотрудников экстренных служб.
Теги: полиция бомба
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