В Гусеве полицейские и сотрудники УФСБ задержали подозреваемого в торговле марихуаной
24 январь 2017, 18:23
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками УФСБ России по Балтийскому флоту установили причастность 24-летнего жителя Краснознаменского района к сбыту наркотических средств. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.наркотики марихуана
По оперативным данным, мужчина распространял на территории области марихуану. Подозреваемого задержали с поличным 20 января около 18.10 на улице Багратиона в Гусеве. У него изъяли 6,19 грамма марихуаны.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.
По оперативным данным, мужчина распространял на территории области марихуану. Подозреваемого задержали с поличным 20 января около 18.10 на улице Багратиона в Гусеве. У него изъяли 6,19 грамма марихуаны.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.
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