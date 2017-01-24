В Гусеве магазин «Элегия» оштрафовали за безлицензионную продажу алкоголя
24 январь 2017, 19:34
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Гусевская городская прокуратура при проверке соблюдения требований законодательства об обороте алкогольной продукции выявила факт безлицензионной продажи водки в магазине «Элегия». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Теги: прокуратура штрафы суд алкоголь
В связи с этим городской прокурор в отношении индивидуального предпринимателя Чубуковой Ирины возбудил дело об административном правонарушении. По постановлению прокурора Арбитражный суд Калининградской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и оштрафовал ее на 4 тысячи рублей.
Кроме того, суд определил конфисковать изъятую сотрудниками полиции из незаконного оборота алкогольную и спиртосодержащую продукцию в количестве 36 бутылок. Предприниматель факт совершения правонарушения не отрицала.
Как следует из материалов дела, ещё 18 ноября 2016 года Гусевской городской прокуратурой была проведена проверка в магазине «Элегия», расположенного по адресу: г. Гусев, ул. Северная, д. 5. В ходе проверки было выявлено следующее. На полу у витрины обнаружена алкогольная продукция: 16 бутылок водки «Белая береза», емкостью 0,5 л., крепостью 40 %, производитель ООО «Просто-Р», и 20 бутылок водки «Березовый цвет» емкостью 0,5 л., крепостью 40 %, с отсутствием информации о производителе и составе.
Согласно письменным объяснениям Предпринимателя данная алкогольная продукция хранилась в торговом зале и реализовывалась населению по 100 рублей за 1 бутылку.
В связи с этим городской прокурор в отношении индивидуального предпринимателя Чубуковой Ирины возбудил дело об административном правонарушении. По постановлению прокурора Арбитражный суд Калининградской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и оштрафовал ее на 4 тысячи рублей.
Кроме того, суд определил конфисковать изъятую сотрудниками полиции из незаконного оборота алкогольную и спиртосодержащую продукцию в количестве 36 бутылок. Предприниматель факт совершения правонарушения не отрицала.
Как следует из материалов дела, ещё 18 ноября 2016 года Гусевской городской прокуратурой была проведена проверка в магазине «Элегия», расположенного по адресу: г. Гусев, ул. Северная, д. 5. В ходе проверки было выявлено следующее. На полу у витрины обнаружена алкогольная продукция: 16 бутылок водки «Белая береза», емкостью 0,5 л., крепостью 40 %, производитель ООО «Просто-Р», и 20 бутылок водки «Березовый цвет» емкостью 0,5 л., крепостью 40 %, с отсутствием информации о производителе и составе.
Согласно письменным объяснениям Предпринимателя данная алкогольная продукция хранилась в торговом зале и реализовывалась населению по 100 рублей за 1 бутылку.
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