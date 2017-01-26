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В Гусеве водитель «Фольксвагена» сбил 54-летнего велосипедиста

26 январь 2017, 13:21


Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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25 января 2017 года около 19:00 в городе Гусев на пересечении улиц Железнодорожной и Победы водитель автомобиля «Фольксваген Венто» при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и допустил наезд на 54-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.
Теги: авария
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# 1 Сергей
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Опять началось! Снег сошел, ничего не видно. светоотражателя нет - еще одна жертва!!!
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