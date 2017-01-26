Контрактник из Гусева получил 3,5 года колонии за покупку амфетамина
26 январь 2017, 15:13
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В Калининграде осудили бывшего военного из гусевской в/ч 90151 за незаконное приобретение наркотиков в крупном размере. Об этом Клопс.Ru сообщили в военном следственном управление СК РФ по Балтийскому флоту.Теги: суд наркотики военные
Молодого человека приговорили к 3,5 года колонии общего режима. На заседании он не признал свою вину. Суд учёл, что мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности, а также то, что у него есть маленький ребёнок.
Преступление военный совершил 18 декабря 2015 года. Около супермаркета "Виктория" на ул. Октябрьской он купил у неизвестного 4,77 грамма амфетамина за 5 тысяч рублей.
Спустя несколько часов его машину обыскали сотрудники правоохранительных органов. На переднем пассажирском сидении они нашли наркотики.
Молодого человека приговорили к 3,5 года колонии общего режима. На заседании он не признал свою вину. Суд учёл, что мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности, а также то, что у него есть маленький ребёнок.
Преступление военный совершил 18 декабря 2015 года. Около супермаркета "Виктория" на ул. Октябрьской он купил у неизвестного 4,77 грамма амфетамина за 5 тысяч рублей.
Спустя несколько часов его машину обыскали сотрудники правоохранительных органов. На переднем пассажирском сидении они нашли наркотики.
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