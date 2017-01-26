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Контрактник из Гусева получил 3,5 года колонии за покупку амфетамина

26 январь 2017, 15:13
Контрактник из Гусева получил 3,5 года колонии за покупку амфетамина
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В Калининграде осудили бывшего военного из гусевской в/ч 90151 за незаконное приобретение наркотиков в крупном размере. Об этом Клопс.Ru сообщили в военном следственном управление СК РФ по Балтийскому флоту.

Молодого человека приговорили к 3,5 года колонии общего режима. На заседании он не признал свою вину. Суд учёл, что мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности, а также то, что у него есть маленький ребёнок.

Преступление военный совершил 18 декабря 2015 года. Около супермаркета "Виктория" на ул. Октябрьской он купил у неизвестного 4,77 грамма амфетамина за 5 тысяч рублей.

Спустя несколько часов его машину обыскали сотрудники правоохранительных органов. На переднем пассажирском сидении они нашли наркотики.
Теги: суд наркотики военные
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# 1 Сергей
  • Сегодня, 19:21
  • Гости
Пора всем военным сдавать мочу гос нарко-контролю. Столько мест сразу освободится!!!!
ЦитироватьОтветить0
# 2 маркиза
  • Сегодня, 22:15
  • Гости
Цитата: Сергей
Пора всем военным сдавать мочу гос нарко-контролю. Столько мест сразу освободится!!!!

я вам расскажу, что они сдают на наркотики во время службы.
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