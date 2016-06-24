В Черняховском районе за грабёж задержали 43-летнего жителя Гусева

30 январь 2017, 17:37

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По данным полиции, в декабре прошлого года в одном из посёлков злоумышленник через незапертую входную дверь проник в квартиру 87-летеней пенсионерки. Из помещения грабитель открыто похитил нетбук, при этом находящаяся в квартире пенсионерка не смогла его остановить.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый житель соседнего города Гусева. Задержанный помещён в изолятор временного содержания.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса «Грабёж». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Во избежание подобных случаев сотрудники полиции рекомендуют гражданам запирать на замок входные двери, даже отлучаясь ненадолго. Не стоит также оставлять без присмотра открытые окна, форточки и балконные двери. Это особенно актуально в тёмное время суток.

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