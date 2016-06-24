Военно-правовой центр
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В Черняховском районе за грабёж задержали 43-летнего жителя Гусева

30 январь 2017, 17:37
В Черняховском районе за грабёж задержали 43-летнего жителя Гусева
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По данным полиции, в декабре прошлого года в одном из посёлков злоумышленник через незапертую входную дверь проник в квартиру 87-летеней пенсионерки. Из помещения грабитель открыто похитил нетбук, при этом находящаяся в квартире пенсионерка не смогла его остановить.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый житель соседнего города Гусева. Задержанный помещён в изолятор временного содержания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса «Грабёж». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Во избежание подобных случаев сотрудники полиции рекомендуют гражданам запирать на замок входные двери, даже отлучаясь ненадолго. Не стоит также оставлять без присмотра открытые окна, форточки и балконные двери. Это особенно актуально в тёмное время суток.
Теги: грабёж
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# 1 Паша Арбузов
  • Вчера, 22:16
  • Посетители
Дамочка продвинутая, т.к. умеет нетбук пользовать, но и безбашенная, раз пыталась вора остановить. А так в целом- респект.
Регистрация: 27.01.2017   Всего 4 комментарияЦитироватьОтветить0
# 2 Конь в пальто
  • Вчера, 23:35
  • Гости
Крал бы миллионы,получал бы домашний арест. А так за ерунду будет в кпз торчать.
ЦитироватьОтветить1
# 3 Kilo Irisok
  • Сегодня, 09:54
  • Посетители
полстраны рецидивистов...
действительно, если дорога жизнь - сидите взаперти...
Регистрация: 24.06.2016   Всего 40 комментариевЦитироватьОтветить0
# 4 Россиянин
  • Сегодня, 10:16
  • Гости
Цитата: Конь в пальто
Крал бы миллионы,получал бы домашний арест. А так за ерунду будет в кпз торчать.

У Вас в корне неправильное восприятие действительности, и Ваш сарказм как-то не к месту. Вы живёте в стране, где вред, причинённый личности ( гражданину) наказывается строже, чем вред причинённый государству. Гордитесь тем. что если кто-то украдет у Вас рубль, то будет наказан лет на 5-10. Государство ценит Вас.
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