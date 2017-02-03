Жителя города Гусева задержали с крупной партией метамфетамина

3 февраль 2017, 16:50

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

В ночь со 2 на 3 февраля в городе Нестеров Калининградской области сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусевский» задержали подозреваемого в хранении особо крупной партии метамфетамина.В конце января текущего года полицейские получили оперативную информацию о том, что 43-летний ранее судимый житель города Гусева причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника на федеральной трассе Калининград–Нестеров. Подозреваемый передвигался на автомобиле такси в качестве пассажира. Три свёртка мужчина перевозил в целлофановом пакете. Общая масса изъятого наркотика составила 734 грамма.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанный арестован и помещён в следственный изолятор.