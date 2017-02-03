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Жителя города Гусева задержали с крупной партией метамфетамина

3 февраль 2017, 16:50
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В ночь со 2 на 3 февраля в городе Нестеров Калининградской области сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусевский» задержали подозреваемого в хранении особо крупной партии метамфетамина.

В конце января текущего года полицейские получили оперативную информацию о том, что 43-летний ранее судимый житель города Гусева причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника на федеральной трассе Калининград–Нестеров. Подозреваемый передвигался на автомобиле такси в качестве пассажира. Три свёртка мужчина перевозил в целлофановом пакете. Общая масса изъятого наркотика составила 734 грамма.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанный арестован и помещён в следственный изолятор.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Теги: наркотики
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Новость отредактирована Вчера, 19:55
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# 1 Жертва коммунистической власти
  • Вчера, 17:21
  • Гости
Какого областного УВД??? Они там рядом не стояли!!!! Пацаны с Гусевской полиции работали.
ЦитироватьОтветить3
# 2 Жертва коммунистической власти
  • Вчера, 19:55
  • Гости
Молодцы исправились!)
ЦитироватьОтветить0
# 3 житель
  • Вчера, 20:01
  • Гости
опять гусевского нарика взяли который за дозу согласился доставить из точки а до точки б а заказчики гуляют почуму бы не взять было дальше по цепочки а потому что в цепочке может оказаться кто то о котором не надо знать он конченый нарик всю жизнь свою наркоманит откуда у него 1500000мил руб
ЦитироватьОтветить2
# 4 Вадимка
  • Вчера, 22:08
  • Гости
Пацаны сработали нормас! Почти кг отравы. А дальше уже дело оперов и следаков. Где, у кого и дальше по цепи.
ЦитироватьОтветить0

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