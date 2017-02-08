Гусевском районе 27-летний мужчина обокрал квартиру местной жительницы

8 февраль 2017, 13:04

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Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Гусевскому району задержали 27-летнего мужчину по подозрению в совершении квартирной кражи. По данным полиции, злоумышленник через незапертую дверь проник в квартиру 52-летней местной жительницы, откуда похитил инструменты и предметы домашнего обихода.



В ходе оперативных мероприятий ранее судимый за аналогичные преступления житель Гурьевского района сознался в содеянном. Его действия квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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