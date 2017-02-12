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В Гусеве на улице Менделеева горел автомобиль

12 февраль 2017, 02:58
В Гусеве на улице Менделеева горел автомобиль
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11 февраля 2017 года в 20.30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Менделеева в городе Гусеве. Горела подушка глушителя легкового автомобиля «Пежо 605».

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар
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