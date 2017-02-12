В Гусеве на улице Менделеева горел автомобиль
12 февраль 2017, 02:58
- Размер шрифта
- +
- ++
-
11 февраля 2017 года в 20.30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Менделеева в городе Гусеве. Горела подушка глушителя легкового автомобиля «Пежо 605».Теги: пожар
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники.
Пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники.
Пострадавших нет.
98 просмотров
0