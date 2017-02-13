19-летнего жителя Гусева, ударившего знакомого ножом, приговорили к пяти годам колонии
13 февраль 2017, 17:09
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19-летний житель Гусева, который ударил знакомого ножом, проведёт пять лет в колонии общего режима. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского областного суда.Теги: ножевое ранение суд
Приговор огласили в пятницу, 10 февраля. Молодого человека обвинили в покушении на убийство. Во время судебного разбирательства статью переквалифицировали в "Причинение тяжкого вреда здоровью". К смягчающим обстоятельствам гусевский районный суд отнёс признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной и молодой возраст подсудимого, к отягчающим — пьяное состояние.
26 января на улице Железнодорожной юноша избил своего знакомого деревянной палкой и несколько раз ударил ножом. Пострадавшему удалось выжить.
Приговор огласили в пятницу, 10 февраля. Молодого человека обвинили в покушении на убийство. Во время судебного разбирательства статью переквалифицировали в "Причинение тяжкого вреда здоровью". К смягчающим обстоятельствам гусевский районный суд отнёс признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной и молодой возраст подсудимого, к отягчающим — пьяное состояние.
26 января на улице Железнодорожной юноша избил своего знакомого деревянной палкой и несколько раз ударил ножом. Пострадавшему удалось выжить.
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