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Житель Нестерова отделался штрафом за кражу у знакомой в Гусеве

16 февраль 2017, 12:08
Житель Нестерова отделался штрафом за кражу у знакомой в Гусеве
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3 октября 2016 года в одном из домов по ул. Ю.Смирнова в г. Гусеве подсудимый тайно похитил у знакомой денежные средства и имущество на общую сумму 256 960 рублей.

В судебном заседании мужчина с предъявленным обвинением согласился, поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т.е. без проведения судебного следствия.

Потерпевшая и государственный обвинитель не возражали против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд квалифицировал действия подсудимого по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшей, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Приговором Гусевского городского суда подсудимый осужден по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.
Теги: штрафы суд кража
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