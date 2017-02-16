Рядовой из Гусевской части получил 5 месяцев колонии-поселения за самоволку
16 февраль 2017, 12:49
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Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговор механику-водителю 2 разведывательного отделения разведывательного взвода 3 мотострелкового батальона войсковой части 90151, дислоцированной в Гусеве Калининградской области, рядовому Дмитрию Перепёлко, который отсутствовал в части больше месяца. Об этом сообщает «Русский Запад», ссылаясь на следователя по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту полковника юстиции А.С. Истомин.Теги: самоволка военные
Контрактник не появлялся в части с 17 августа по 23 сентября 2016 года. Все это время молодой человек находился в городе Почеп Брянской области, где проводил время по своему усмотрению. В войсковую часть в Гусеве Дмитрий Перепёлко вернулся около 14:00 23 сентября 2016 года и приступил к исполнению служебных обязанностей.
В совершении преступления рядовой полностью признался.
Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Дмитрию Перепёлко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор вступил в законную силу 22 января 2017 года.
Это далеко не первый случай самовольного оставления военнослужащими войсковой части 90151: рядовой контрактной службы Виталий Клюнк за самоволку в октябре 2016 года получил 6 месяцев колонии-поселения, рядовой Михаил Кульба в начале декабря 2016 года – 9 месяцев колонии-поселения, а в конце декабря прошлого года приговор был вынесен Николаю Гаврилову, которой отправился в колонию-поселение на 10 месяцев.
Контрактник не появлялся в части с 17 августа по 23 сентября 2016 года. Все это время молодой человек находился в городе Почеп Брянской области, где проводил время по своему усмотрению. В войсковую часть в Гусеве Дмитрий Перепёлко вернулся около 14:00 23 сентября 2016 года и приступил к исполнению служебных обязанностей.
В совершении преступления рядовой полностью признался.
Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Дмитрию Перепёлко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор вступил в законную силу 22 января 2017 года.
Это далеко не первый случай самовольного оставления военнослужащими войсковой части 90151: рядовой контрактной службы Виталий Клюнк за самоволку в октябре 2016 года получил 6 месяцев колонии-поселения, рядовой Михаил Кульба в начале декабря 2016 года – 9 месяцев колонии-поселения, а в конце декабря прошлого года приговор был вынесен Николаю Гаврилову, которой отправился в колонию-поселение на 10 месяцев.
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