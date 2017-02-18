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Следственный отдел возбудил дело о смерти ребенка, скончавшегося от травмы при родах

18 февраль 2017, 19:56


Фотография из личного архива родителей с портала «Медиазона»
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Черняховский межрайонный следственный отдел Калининградской области возбудил дело о смерти ребенка, скончавшегося в результате полученной при родах травме. Об этом порталу «Медиазона» рассказал адвокат семьи погибшего ребенка Антон Самоха. По его словам, мать умершего младенца Анастасия Егорова признана потерпевшей по делу.

Ранее мы писали о смерти 4-месячного Тимура Егорова, получившего тяжелую травму при родах в родильном отделении Гусевской центральной районной больницы. Его мать утверждает, что в декабре 2015 года врач-акушер проявила халатность, которая в последствии привела к гибели ребенка. По команде акушерки, медсестры давили роженице на живот, в результате чего ее сын получил тяжелую травму, говорит Егорова. При этом врач отказалась делать пациентке кесарево сечение.

В перинатальном центре, куда был доставлен новорожденный, врачи диагностировали у него родовую черепно-мозговую травму. Мальчик впал в вегетативное состояние, а спустя четыре месяца скончался в областной больнице.

Адвокат семьи Егоровых пояснял, что с июля прошлого года следственные органы отказывались возбуждать дело о халатности врачей, поскольку Егоровы не смогли добиться проведения судебно-медицинской экспертизы. Официально родители умершего мальчика стоят в очереди на проведение экспертизы с июля 2015 года. Однако, как пояснял защитник, дело в отсутствии финансирования: следователь рассказал ему, что Минздрав просто не выделяет на необходимое исследование средств.
Теги: больница
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