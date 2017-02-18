Следственный отдел возбудил дело о смерти ребенка, скончавшегося от травмы при родах
18 февраль 2017, 19:56
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Черняховский межрайонный следственный отдел Калининградской области возбудил дело о смерти ребенка, скончавшегося в результате полученной при родах травме. Об этом порталу «Медиазона» рассказал адвокат семьи погибшего ребенка Антон Самоха. По его словам, мать умершего младенца Анастасия Егорова признана потерпевшей по делу.Теги: больница
Ранее мы писали о смерти 4-месячного Тимура Егорова, получившего тяжелую травму при родах в родильном отделении Гусевской центральной районной больницы. Его мать утверждает, что в декабре 2015 года врач-акушер проявила халатность, которая в последствии привела к гибели ребенка. По команде акушерки, медсестры давили роженице на живот, в результате чего ее сын получил тяжелую травму, говорит Егорова. При этом врач отказалась делать пациентке кесарево сечение.
В перинатальном центре, куда был доставлен новорожденный, врачи диагностировали у него родовую черепно-мозговую травму. Мальчик впал в вегетативное состояние, а спустя четыре месяца скончался в областной больнице.
Адвокат семьи Егоровых пояснял, что с июля прошлого года следственные органы отказывались возбуждать дело о халатности врачей, поскольку Егоровы не смогли добиться проведения судебно-медицинской экспертизы. Официально родители умершего мальчика стоят в очереди на проведение экспертизы с июля 2015 года. Однако, как пояснял защитник, дело в отсутствии финансирования: следователь рассказал ему, что Минздрав просто не выделяет на необходимое исследование средств.
Ранее мы писали о смерти 4-месячного Тимура Егорова, получившего тяжелую травму при родах в родильном отделении Гусевской центральной районной больницы. Его мать утверждает, что в декабре 2015 года врач-акушер проявила халатность, которая в последствии привела к гибели ребенка. По команде акушерки, медсестры давили роженице на живот, в результате чего ее сын получил тяжелую травму, говорит Егорова. При этом врач отказалась делать пациентке кесарево сечение.
В перинатальном центре, куда был доставлен новорожденный, врачи диагностировали у него родовую черепно-мозговую травму. Мальчик впал в вегетативное состояние, а спустя четыре месяца скончался в областной больнице.
Адвокат семьи Егоровых пояснял, что с июля прошлого года следственные органы отказывались возбуждать дело о халатности врачей, поскольку Егоровы не смогли добиться проведения судебно-медицинской экспертизы. Официально родители умершего мальчика стоят в очереди на проведение экспертизы с июля 2015 года. Однако, как пояснял защитник, дело в отсутствии финансирования: следователь рассказал ему, что Минздрав просто не выделяет на необходимое исследование средств.
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