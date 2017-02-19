На улице Менделеева сгорел автомобиль
19 февраль 2017, 13:41
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18 февраля 2017 года, в 16.16, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Менделеева в городе Гусеве. Полностью выгорел автомобиль.Теги: пожар
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
Пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
Пострадавших нет.
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