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На улице Менделеева сгорел автомобиль

19 февраль 2017, 13:41
На улице Менделеева сгорел автомобиль
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18 февраля 2017 года, в 16.16, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Менделеева в городе Гусеве. Полностью выгорел автомобиль.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар
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# 1 Заинтересованное лицо
  • Вчера, 15:00
  • Гости
Что-то слишком часто в Гусеве стали гореть машины
ЦитироватьОтветить0
# 2 Гость волчок
  • Вчера, 21:14
  • Гости
ГДЕ ФОТО ?????????? ДОЛБАНЫЙ САЙТ!!!!!!!!!!!!!!!
ЦитироватьОтветить0
# 3 басс
  • Вчера, 22:44
  • Гости
Цитата: Гость волчок
ГДЕ ФОТО ?????????? ДОЛБАНЫЙ САЙТ!!!!!!!!!!!!!!!

Ты опять обдолбился. петушок? Давно не кукарекал?
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