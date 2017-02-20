Операция «Трал» в Гусевском районе: ликвидирован наркопритон, изъяты наркотики и оружие

20 февраль 2017, 15:37

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В Гусевском районе полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Трал». 35 нарядов, 14 пеших патрулей и 10 оперативно-поисковых групп вышли на улицы городов и поселков с целью обеспечить общественный порядок и безопасность граждан. В качестве приданных сил в рейде приняли участие 9 представителей добровольных народных дружин и 7 активистов студенческих отрядов правопорядка. Инструктаж провел заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Калининградской области полковник полиции Семён Жирков.



В ходе ОПМ «Трал» раскрыто пять преступлений, пресечено 104 административных правонарушения, проверены 158 граждан, состоящих на различных видах учета. Кроме того, полицейские собрали 3 материала проверок по фактам незаконного хранения оружия и наркотиков, а также уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.



Сотрудники подразделения по вопросам миграции выявили факт фиктивной регистрации иностранцев. Подозреваемой оказалась 64-летняя жительница одного из поселков. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ.



Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в покушении на кражу денег из квартиры 83-летней жительницы поселка Маяковское.



Участковые полиции задокументировали факт уклонения от административного надзора. В отношении 38-летнего поднадзорного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ.



Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнего жителя Гусева по подозрению в организации наркопритона и незаконном хранении крупной партии марихуаны. Оперативники установили, что в течение месяца мужчина предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ. В жилище подозреваемого полицейские обнаружили банку из-под кофе, в которой хранились 220 граммов марихуаны. Кроме наркотиков изъято приспособление для курения. В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела – по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», а также по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств».



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