Житель Гусева проведёт 8 лет и 6 месяцев в колонии за хранение и сбыт дезоморфина

20 февраль 2017, 18:20

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20 января 2016 года в городе Гусеве подсудимый продал за 3 000 рублей наркотическое средство дезоморфин, массой 0,074 грамма, что является значительным размером.



Кроме того, 27 февраля 2016 года, сотрудники УФСКН России по Калининградской области задержали обвиняемого в городе Калининграде и изъяли из его автомобиля наркотическое средство дезоморфин, массой 0,197 грамм.



В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.



Суд квалифицировал действия подсудимого по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере; по ч. 1 ст. 228 УК РФ как незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значительном размере.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни семьи подсудимого.



К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья виновного.



Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.



Приговором Гусевского городского суда подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений. В соответствии со ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

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