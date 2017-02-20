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Житель Гусева проведёт 8 лет и 6 месяцев в колонии за хранение и сбыт дезоморфина

20 февраль 2017, 18:20
Житель Гусева проведёт 8 лет и 6 месяцев в колонии за хранение и сбыт дезоморфина
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20 января 2016 года в городе Гусеве подсудимый продал за 3 000 рублей наркотическое средство дезоморфин, массой 0,074 грамма, что является значительным размером.

Кроме того, 27 февраля 2016 года, сотрудники УФСКН России по Калининградской области задержали обвиняемого в городе Калининграде и изъяли из его автомобиля наркотическое средство дезоморфин, массой 0,197 грамм.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Суд квалифицировал действия подсудимого по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере; по ч. 1 ст. 228 УК РФ как незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значительном размере.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни семьи подсудимого.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья виновного.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Приговором Гусевского городского суда подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений. В соответствии со ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Теги: суд наркотики
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