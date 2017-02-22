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В отношении водителя «Мерседеса», выжившего в аварии на трассе Гусев — Нестеров, возбудили дело

22 февраль 2017, 12:42
В отношении водителя «Мерседеса», выжившего в аварии на трассе Гусев — Нестеров, возбудили дело
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В Калининграде полиция возбудила уголовное дело в отношении выжившего участника смертельной аварии на трассе Гусев — Нестеров. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Речь идёт о 29-летнем водителе «Мерседеса», у которого в ДТП погибла жена. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По предварительной информации, мужчина пошёл на обгон впереди идущей машины, не успел завершить манёвр и влобовую столкнулся с БМВ.

Авария на федеральной трассе произошла 20 января 2017 года. В результате ДТП на месте погибли молодые парень и девушка, находившиеся в БМВ. По дороге в больницу скончалась 30-летняя пассажирка «Мерседеса». Её четырёхлетнего сына позднее прооперировали в Санкт-Петербурге. 29-летний водитель машины приходится ему отцом.
Теги: авария
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