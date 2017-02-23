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В поселке Северный произошел пожар в двухэтажном жилом доме

23 февраль 2017, 14:26
В поселке Северный произошел пожар в двухэтажном жилом доме
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22 февраля 2017 года, в 20.17, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Северный Гусевского городского округа. В двухэтажном жилом доме на первом этаже в двухкомнатной квартире выгорела комната размером 4х5м.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единицы техники.

Есть пострадавший, о его состоянии не сообщается.
Теги: пожар
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