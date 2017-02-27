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В Гусеве объявлен в розыск автомобиль, сбивший 19-летнюю девушку

27 февраль 2017, 13:17
В Гусеве объявлен в розыск автомобиль, сбивший 19-летнюю девушку
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23 февраля, в 20:05, на проспекте Ленина в Гусеве неустановленный автомобиль сбил 19-летнюю девушку. Водитель не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом в движении. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. Автомобиль объявлен в розыск.

22 февраля, в 20:20, на автодороге Гусев-Ольховатка водитель автомобиля «Пежо 406» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим и допустил съезд транспортного средства в придорожный кювет. В результате ДТП госпитализированы 2 пассажира.
Теги: авария розыск
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# 1 Марьванна
  • Сегодня, 15:19
  • Гости
Уважаемый администратор!

Почему же Вы не обратили внимание на отправленную мною коррекцию по поводу этого предложения: "...автомобиль «Пежо 406» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим
и допустил съезд транспортного средства в придорожный кювет"?

Уверяю Вас, что не мог автомобиль указанной модели самостоятельно выбрать небезопасный скоростной режим, ну никак не мог. И допустить съезд ТС в кювет тоже не мог. ))

Да, не буду спорить, беспилотные технологии сегодня шагнули далеко вперёд. И интересуют не только автопроизводителей, но, например, и такого гиганта айти-индустрии, как Гугл. Но вряд ли в данной новости,
особенно применительно к этому не совсем новому автомобилю, затрагивается данная тематика.
Исправьте всё же. Пожалуйста... ))
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# 2 я
  • Сегодня, 17:53
  • Гости
камер полно ,что просмотреть нельзя?
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