В Гусеве объявлен в розыск автомобиль, сбивший 19-летнюю девушку

27 февраль 2017, 13:17

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23 февраля, в 20:05, на проспекте Ленина в Гусеве неустановленный автомобиль сбил 19-летнюю девушку. Водитель не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом в движении. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. Автомобиль объявлен в розыск.



22 февраля, в 20:20, на автодороге Гусев-Ольховатка водитель автомобиля «Пежо 406» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим и допустил съезд транспортного средства в придорожный кювет. В результате ДТП госпитализированы 2 пассажира.

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