Житель Гусева получил 13 лет колонии за убийство матери 5 детей
9 марта 2017, 14:44
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Гусевский городской прокурор поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного 40-летнего жителя, которому органы предварительного расследования вменили в вину совершение убийства.Теги: суд убийство
Судебным следствием установлено, что в июне прошлого года мужчина, находясь во дворе дома по ул.Суворова в г.Гусеве на почве ревности поссорился со своей бывшей сожительницей (расстались за неделю до произошедших событий).
В ходе конфликта осужденный умышленно нанес женщине не менее 4 ударов ножом в область шеи, груди и спины.
От полученных травм потерпевшая скончалась в реанимации ГБУЗ «Гусевская ЦРБ» через несколько дней. У погибшей осталось пятеро детей, в том числе отцом троих детей (10, 5 и 2 лет) является осужденный.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Судебным следствием установлено, что в июне прошлого года мужчина, находясь во дворе дома по ул.Суворова в г.Гусеве на почве ревности поссорился со своей бывшей сожительницей (расстались за неделю до произошедших событий).
В ходе конфликта осужденный умышленно нанес женщине не менее 4 ударов ножом в область шеи, груди и спины.
От полученных травм потерпевшая скончалась в реанимации ГБУЗ «Гусевская ЦРБ» через несколько дней. У погибшей осталось пятеро детей, в том числе отцом троих детей (10, 5 и 2 лет) является осужденный.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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