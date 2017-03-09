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Житель Гусева получил 13 лет колонии за убийство матери 5 детей

9 марта 2017, 14:44
Житель Гусева получил 13 лет колонии за убийство матери 5 детей
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Гусевский городской прокурор поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного 40-летнего жителя, которому органы предварительного расследования вменили в вину совершение убийства.

Судебным следствием установлено, что в июне прошлого года мужчина, находясь во дворе дома по ул.Суворова в г.Гусеве на почве ревности поссорился со своей бывшей сожительницей (расстались за неделю до произошедших событий).

В ходе конфликта осужденный умышленно нанес женщине не менее 4 ударов ножом в область шеи, груди и спины.

От полученных травм потерпевшая скончалась в реанимации ГБУЗ «Гусевская ЦРБ» через несколько дней. У погибшей осталось пятеро детей, в том числе отцом троих детей (10, 5 и 2 лет) является осужденный.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Теги: суд убийство
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