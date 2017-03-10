В городе Гусеве сгорела кирпичная баня

10 марта 2017, 12:37

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9 марта 2017 года, в 15.28, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Геологов в городе Гусеве. Выгорела одноэтажная кирпичная баня размером 5х5 метров.



Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 10 человек и 2 единиц техники.



Пострадавших нет.

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