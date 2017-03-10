Автосервис Техник
» » » В городе Гусеве сгорела кирпичная баня

В городе Гусеве сгорела кирпичная баня

10 марта 2017, 12:37
В городе Гусеве сгорела кирпичная баня
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
9 марта 2017 года, в 15.28, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Геологов в городе Гусеве. Выгорела одноэтажная кирпичная баня размером 5х5 метров.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 10 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар
260 просмотров
0
Другие новости по теме
В городе Гусеве на улице Луговой сгорела баня
В городе Гусеве на улице Луговой сгорела баня
В поселке Краснополье сгорела баня
В поселке Краснополье сгорела баня
На проспекте Ленина сгорела хозяйственная постройка
На проспекте Ленина сгорела хозяйственная постройка
На улице Комсомольской сгорела и обрушилась крыша жилого дома
На улице Комсомольской сгорела и обрушилась крыша жилого дома

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс