В городе Гусеве сгорела кирпичная баня
10 марта 2017, 12:37
- Размер шрифта
- +
- ++
-
9 марта 2017 года, в 15.28, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Геологов в городе Гусеве. Выгорела одноэтажная кирпичная баня размером 5х5 метров.Теги: пожар
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 10 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 10 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.
260 просмотров
0