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За незаконный оборот наркотических средств и организацию притона житель Гусева получил 7 лет и 6 месяцев колонии

10 марта 2017, 13:28
За незаконный оборот наркотических средств и организацию притона житель Гусева получил 7 лет и 6 месяцев колонии
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25 сентября 2016 года в Гусевском районе подсудимый попытался продать за 1 000 рублей части растения рода Конопля (Cannabis), содержащие наркотическое средство – тетрагидроканнабинол, в количестве 1,5 грамма.

Незаконный сбыт данного наркотического средства был осуществлен в ходе проведенного сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия в виде проверочной закупки, в связи с чем, оно было изъято из незаконного оборота, а преступление не было доведено до конца.

Кроме того подсудимый незаконно хранил по месту своего жительства с целью дальнейшего сбыта оставшиеся нереализованными части растения рода Конопля (Cannabis), содержащие наркотическое средство – тетрагидроканнабинол, массой 608,73 граммов, которые были обнаружены и изъяты в ходе обыска сотрудниками МО МВД России «Гусевский».

Помимо этого мужчина систематически предоставлял помещение придомовой постройки своего дома знакомым для употребления наркотических средств, обеспечивая указанных лиц имеющимися у него наркотиками и приспособлениями для их употребления.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, совершенный в крупном размере; по ч. 1 ст. 232 УК РФ как систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни семьи подсудимого.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес молодой возраст, наличие на иждивении малолетних детей, частичное признание вины и способствование расследованию преступлений.

Приговором Гусевского городского суда подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений. На основании ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Теги: суд наркотики
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