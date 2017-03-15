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Житель Гусева получил 13 лет колонии за убийство бывшей сожительницы

15 марта 2017, 16:52
Житель Гусева получил 13 лет колонии за убийство бывшей сожительницы
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Вечером, 19 июня 2016 года, во дворе дома на улице Суворова в городе Гусеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности поссорился с бывшей сожительницей, с которой расстался за неделю до произошедших событий. В ходе конфликта мужчина нанес женщине не менее четырех ударов ножом в область её шеи, а также груди и спины.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в реанимации ГБУЗ «Гусевская ЦРБ».

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни семьи подсудимого.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, совершение преступления впервые.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором Гусевского городского суда подсудимый осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 13-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Теги: убийство суд
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