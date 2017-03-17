На улице Победы водитель автомобиля «Мазда 626» сбил велосипедистку
17 марта 2017, 12:17
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16 марта 2017, в 9.55, в городе Гусеве на улице Победы водитель автомобиля «Мазда 626» при повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на 46-летнюю женщину, которая двигалась на велосипеде в прямом направлении навстречу транспортному средству.Теги: авария
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.
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