На улице Победы водитель автомобиля «Мазда 626» сбил велосипедистку

17 марта 2017, 12:17

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16 марта 2017, в 9.55, в городе Гусеве на улице Победы водитель автомобиля «Мазда 626» при повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на 46-летнюю женщину, которая двигалась на велосипеде в прямом направлении навстречу транспортному средству.



В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

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