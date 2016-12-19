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Гусевские пловцы приняли участие на областных соревнованиях в Советске

19 декабрь 2016, 19:05
Гусевские пловцы приняли участие на областных соревнованиях в Советске
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18 декабря в городе Советске прошли соревнования по плаванию, в которых приняли участие пловцы из Калининграда, Балтийска, Советска, Зеленоградска, Гусева и в современном пятиборье из Балтийска.

Гусев представляли пловцы МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» в составе 13 человек (тренер Стребкова Елена Леонидовна) и 5 человек (тренер Евдокимов Юрий Васильевич).

Все участники плыли по 2 дистанции, по сумме двух дистанций определялись призеры, в разных возростных категориях (2009 г.р. и младше, 2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р. и 2000-2002 г.р.)

Иванова Анастасия 2002 г.р. заняла 3 место, Крючков Иван 2009 г.р. стал пятым, а Чибисов Матвей шестым, среди 2007-2008 г.р. 5 место - Токарев Александр и 6 место - Голощапов Никита, среди 2005-2006 г.р. Имховик Дарья стала восьмой, Казаченко Сергей в группе 2003-2004 г.р. стал 10, среди старшей группы 8 место у Щетенко Евгения.
Теги: соревнование плаванье
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