Гусевские пловцы приняли участие на областных соревнованиях в Советске

19 декабрь 2016, 19:05

Размер шрифта

+

++



18 декабря в городе Советске прошли соревнования по плаванию, в которых приняли участие пловцы из Калининграда, Балтийска, Советска, Зеленоградска, Гусева и в современном пятиборье из Балтийска.



Гусев представляли пловцы МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» в составе 13 человек (тренер Стребкова Елена Леонидовна) и 5 человек (тренер Евдокимов Юрий Васильевич).



Все участники плыли по 2 дистанции, по сумме двух дистанций определялись призеры, в разных возростных категориях (2009 г.р. и младше, 2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р. и 2000-2002 г.р.)



Иванова Анастасия 2002 г.р. заняла 3 место, Крючков Иван 2009 г.р. стал пятым, а Чибисов Матвей шестым, среди 2007-2008 г.р. 5 место - Токарев Александр и 6 место - Голощапов Никита, среди 2005-2006 г.р. Имховик Дарья стала восьмой, Казаченко Сергей в группе 2003-2004 г.р. стал 10, среди старшей группы 8 место у Щетенко Евгения.

385 просмотров