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Гусевский спортсмен установил рекорд области, пробежав 300 метров с лучшим результатом

20 декабрь 2016, 14:49
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17 и 18 декабря 2016 года, в честь открытия спортивного сезона, на зимнем стадионе в городе Санкт-Петербурге прошли традиционные соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 1999-2000 г.р.. Всего приняло участие около 500 спортсменов.

От Гусевской ДЮСШ в соревнованиях выступал призер Летнего первенства России – Александр Водичев, воспитанник Лукьянова Александра Александровича.

17 декабря Александр бежал на дистанции 60м. В полуфинале показал лучшее время – 7,09`` В финале провалил старт и был лишь третьим на финише. III место – результат 7,11``.

На второй день (18 декабря) он был более собран и выиграл на дистанции 300м, установив рекорд области среди старших юношей. I место – результат 35,64``.
Теги: лёгкая атлетика соревнование
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# 1 Galina
  • Вчера, 00:46
  • Посетители
Молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 1.11.2010   Всего 54 комментарияЦитироватьОтветить3
# 2 Я
  • Вчера, 20:22
  • Гости
Поздравляем!!!!!!!!!!
ЦитироватьОтветить0
# 3 Гость Спортсмен
  • Сегодня, 17:50
  • Гости
Умничка, так держать! И Сан Саныча - с победой! Хотелось бы видеть такие же результаты и от других тренеров по этому виду спорта!!!!!!
ЦитироватьОтветить0

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