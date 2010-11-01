Гусевский спортсмен установил рекорд области, пробежав 300 метров с лучшим результатом

20 декабрь 2016, 14:49

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17 и 18 декабря 2016 года, в честь открытия спортивного сезона, на зимнем стадионе в городе Санкт-Петербурге прошли традиционные соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 1999-2000 г.р.. Всего приняло участие около 500 спортсменов.



От Гусевской ДЮСШ в соревнованиях выступал призер Летнего первенства России – Александр Водичев, воспитанник Лукьянова Александра Александровича.



17 декабря Александр бежал на дистанции 60м. В полуфинале показал лучшее время – 7,09`` В финале провалил старт и был лишь третьим на финише. III место – результат 7,11``.



На второй день (18 декабря) он был более собран и выиграл на дистанции 300м, установив рекорд области среди старших юношей. I место – результат 35,64``.

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