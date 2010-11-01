Гусевский спортсмен установил рекорд области, пробежав 300 метров с лучшим результатом
20 декабрь 2016, 14:49
- Размер шрифта
- +
- ++
-
17 и 18 декабря 2016 года, в честь открытия спортивного сезона, на зимнем стадионе в городе Санкт-Петербурге прошли традиционные соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 1999-2000 г.р.. Всего приняло участие около 500 спортсменов.Теги: лёгкая атлетика соревнование
От Гусевской ДЮСШ в соревнованиях выступал призер Летнего первенства России – Александр Водичев, воспитанник Лукьянова Александра Александровича.
17 декабря Александр бежал на дистанции 60м. В полуфинале показал лучшее время – 7,09`` В финале провалил старт и был лишь третьим на финише. III место – результат 7,11``.
На второй день (18 декабря) он был более собран и выиграл на дистанции 300м, установив рекорд области среди старших юношей. I место – результат 35,64``.
От Гусевской ДЮСШ в соревнованиях выступал призер Летнего первенства России – Александр Водичев, воспитанник Лукьянова Александра Александровича.
17 декабря Александр бежал на дистанции 60м. В полуфинале показал лучшее время – 7,09`` В финале провалил старт и был лишь третьим на финише. III место – результат 7,11``.
На второй день (18 декабря) он был более собран и выиграл на дистанции 300м, установив рекорд области среди старших юношей. I место – результат 35,64``.
713 просмотров | 3 комментария
0