В Гусеве прошли соревнования по вольной борьбе на призы «Деда Мороза»
27 декабрь 2016, 18:25
- Размер шрифта
- +
- ++
-
24 декабря 2016 года состоялось первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по вольной борьбе на призы «Деда Мороза». В проведении соревнований приняли участие дети воспитанники спортивной школы города Гусева занимающихся в отделениях «Самбо» - тренер преподаватель Золотарев А.В., «Вольная борьба» - тренер преподаватель Аксютин С.А., «Греко- Римская Борьба» - тренер преподаватель Блохин Е.В..соревнование борьба ДЮСШ
В спортивном зале не хватало места для зрителей, так интересно и захватывающе проходили схватки спортсменов.
В весовой категории до 53 кг.
1 место занял Рожков Роман
2 место Смирнов Ибрагим
3 место Яковлев Артур
В весовой категории до 64 кг.
1 место Думанский Антон
2 место Семёнов Кирилл
В весовой категории до 50 кг.
1 место Артенин Сергей
2 место Бреджинскас Геннадий
В весовой категории до 22 кг.
1 место Черняускас Антон
2 место Шалковский Никита
3 место Гмыря Роман
В весовой категории до 47 кг.
1 место Шакиров Салим
2 место Романин Даниил
3 место разделили Касьянов Владимир и Фесько Андрей
В весовой категории до 44 кг.
1 место Сибилев Максим
2 место Салейко Александр
3 место Рачко Артём
В весовой категории до 30 кг.
1 место Синицин Сергей
2 место Климчук Сергей
В весовой категории до 24 кг.
1 место Якубёнок Михаил
2 место Нурмагамбетов Ярослав
3 место Кузнецов Максим
В весовой категории до 28 кг.
1 место Мамалиев Саид
2 место Нестеренко Даниил
3 место разделили Царёв Иван и Кержанков Даниил
В весовой категории до 30 кг.
1 место Бержинскас Артур
2 место Поляков Евгений
3 место Сердюк Степан
В весовой категории до 32 кг.
1 место Лосев Стас
2 место Шемирбаев Рамиль
3 место разделили Шестаков Андрей и Бержинскас Александр
В весовой категории до 32 кг.
1 место Махров Михаил
2 место Ильюхин Александр
В весовой категории до 25 кг.
1 место Ахрименко Алексей
2 место Нестеренко Андрей
3 место разделили Баландин Павел и Гаврелиди Матвей
В весовой категории до 35 кг.
1 место Чужбанов Георгий
2 место Ковылкин Иван
3 место разделили Самсонов Андрей и Юнг Артур
В весовой категории до 50 кг.
1 место Пещериков Андрей
2 место Кришталь Александр.
По итогам соревнований всем ребятам были вручены грамоты и сладкие призы. Поздравляем воспитанников МАУ ДО «ГусевскаяДЮСШ» и их тренеров с наступающим Новым годом и желаем им дальнейших спортивных успехов!
В спортивном зале не хватало места для зрителей, так интересно и захватывающе проходили схватки спортсменов.
В весовой категории до 53 кг.
1 место занял Рожков Роман
2 место Смирнов Ибрагим
3 место Яковлев Артур
В весовой категории до 64 кг.
1 место Думанский Антон
2 место Семёнов Кирилл
В весовой категории до 50 кг.
1 место Артенин Сергей
2 место Бреджинскас Геннадий
В весовой категории до 22 кг.
1 место Черняускас Антон
2 место Шалковский Никита
3 место Гмыря Роман
В весовой категории до 47 кг.
1 место Шакиров Салим
2 место Романин Даниил
3 место разделили Касьянов Владимир и Фесько Андрей
В весовой категории до 44 кг.
1 место Сибилев Максим
2 место Салейко Александр
3 место Рачко Артём
В весовой категории до 30 кг.
1 место Синицин Сергей
2 место Климчук Сергей
В весовой категории до 24 кг.
1 место Якубёнок Михаил
2 место Нурмагамбетов Ярослав
3 место Кузнецов Максим
В весовой категории до 28 кг.
1 место Мамалиев Саид
2 место Нестеренко Даниил
3 место разделили Царёв Иван и Кержанков Даниил
В весовой категории до 30 кг.
1 место Бержинскас Артур
2 место Поляков Евгений
3 место Сердюк Степан
В весовой категории до 32 кг.
1 место Лосев Стас
2 место Шемирбаев Рамиль
3 место разделили Шестаков Андрей и Бержинскас Александр
В весовой категории до 32 кг.
1 место Махров Михаил
2 место Ильюхин Александр
В весовой категории до 25 кг.
1 место Ахрименко Алексей
2 место Нестеренко Андрей
3 место разделили Баландин Павел и Гаврелиди Матвей
В весовой категории до 35 кг.
1 место Чужбанов Георгий
2 место Ковылкин Иван
3 место разделили Самсонов Андрей и Юнг Артур
В весовой категории до 50 кг.
1 место Пещериков Андрей
2 место Кришталь Александр.
По итогам соревнований всем ребятам были вручены грамоты и сладкие призы. Поздравляем воспитанников МАУ ДО «ГусевскаяДЮСШ» и их тренеров с наступающим Новым годом и желаем им дальнейших спортивных успехов!
291 просмотр
0