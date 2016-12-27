В Гусеве прошли соревнования по вольной борьбе на призы «Деда Мороза»

27 декабрь 2016, 18:25

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24 декабря 2016 года состоялось первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по вольной борьбе на призы «Деда Мороза». В проведении соревнований приняли участие дети воспитанники спортивной школы города Гусева занимающихся в отделениях «Самбо» - тренер преподаватель Золотарев А.В., «Вольная борьба» - тренер преподаватель Аксютин С.А., «Греко- Римская Борьба» - тренер преподаватель Блохин Е.В..



В спортивном зале не хватало места для зрителей, так интересно и захватывающе проходили схватки спортсменов.



В весовой категории до 53 кг.

1 место занял Рожков Роман

2 место Смирнов Ибрагим

3 место Яковлев Артур



В весовой категории до 64 кг.

1 место Думанский Антон

2 место Семёнов Кирилл



В весовой категории до 50 кг.

1 место Артенин Сергей

2 место Бреджинскас Геннадий



В весовой категории до 22 кг.

1 место Черняускас Антон

2 место Шалковский Никита

3 место Гмыря Роман



В весовой категории до 47 кг.

1 место Шакиров Салим

2 место Романин Даниил

3 место разделили Касьянов Владимир и Фесько Андрей



В весовой категории до 44 кг.

1 место Сибилев Максим

2 место Салейко Александр

3 место Рачко Артём



В весовой категории до 30 кг.

1 место Синицин Сергей

2 место Климчук Сергей



В весовой категории до 24 кг.

1 место Якубёнок Михаил

2 место Нурмагамбетов Ярослав

3 место Кузнецов Максим



В весовой категории до 28 кг.

1 место Мамалиев Саид

2 место Нестеренко Даниил

3 место разделили Царёв Иван и Кержанков Даниил



В весовой категории до 30 кг.

1 место Бержинскас Артур

2 место Поляков Евгений

3 место Сердюк Степан



В весовой категории до 32 кг.

1 место Лосев Стас

2 место Шемирбаев Рамиль

3 место разделили Шестаков Андрей и Бержинскас Александр



В весовой категории до 32 кг.

1 место Махров Михаил

2 место Ильюхин Александр



В весовой категории до 25 кг.

1 место Ахрименко Алексей

2 место Нестеренко Андрей

3 место разделили Баландин Павел и Гаврелиди Матвей



В весовой категории до 35 кг.

1 место Чужбанов Георгий

2 место Ковылкин Иван

3 место разделили Самсонов Андрей и Юнг Артур



В весовой категории до 50 кг.

1 место Пещериков Андрей

2 место Кришталь Александр.



По итогам соревнований всем ребятам были вручены грамоты и сладкие призы. Поздравляем воспитанников МАУ ДО «ГусевскаяДЮСШ» и их тренеров с наступающим Новым годом и желаем им дальнейших спортивных успехов!

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