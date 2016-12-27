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В Гусеве прошли соревнования по вольной борьбе на призы «Деда Мороза»

27 декабрь 2016, 18:25
В Гусеве прошли соревнования по вольной борьбе на призы «Деда Мороза»
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24 декабря 2016 года состоялось первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по вольной борьбе на призы «Деда Мороза». В проведении соревнований приняли участие дети воспитанники спортивной школы города Гусева занимающихся в отделениях «Самбо» - тренер преподаватель Золотарев А.В., «Вольная борьба» - тренер преподаватель Аксютин С.А., «Греко- Римская Борьба» - тренер преподаватель Блохин Е.В..

В спортивном зале не хватало места для зрителей, так интересно и захватывающе проходили схватки спортсменов.

В весовой категории до 53 кг.
1 место занял Рожков Роман
2 место Смирнов Ибрагим
3 место Яковлев Артур

В весовой категории до 64 кг.
1 место Думанский Антон
2 место Семёнов Кирилл

В весовой категории до 50 кг.
1 место Артенин Сергей
2 место Бреджинскас Геннадий

В весовой категории до 22 кг.
1 место Черняускас Антон
2 место Шалковский Никита
3 место Гмыря Роман

В весовой категории до 47 кг.
1 место Шакиров Салим
2 место Романин Даниил
3 место разделили Касьянов Владимир и Фесько Андрей

В весовой категории до 44 кг.
1 место Сибилев Максим
2 место Салейко Александр
3 место Рачко Артём

В весовой категории до 30 кг.
1 место Синицин Сергей
2 место Климчук Сергей

В весовой категории до 24 кг.
1 место Якубёнок Михаил
2 место Нурмагамбетов Ярослав
3 место Кузнецов Максим

В весовой категории до 28 кг.
1 место Мамалиев Саид
2 место Нестеренко Даниил
3 место разделили Царёв Иван и Кержанков Даниил

В весовой категории до 30 кг.
1 место Бержинскас Артур
2 место Поляков Евгений
3 место Сердюк Степан

В весовой категории до 32 кг.
1 место Лосев Стас
2 место Шемирбаев Рамиль
3 место разделили Шестаков Андрей и Бержинскас Александр

В весовой категории до 32 кг.
1 место Махров Михаил
2 место Ильюхин Александр

В весовой категории до 25 кг.
1 место Ахрименко Алексей
2 место Нестеренко Андрей
3 место разделили Баландин Павел и Гаврелиди Матвей

В весовой категории до 35 кг.
1 место Чужбанов Георгий
2 место Ковылкин Иван
3 место разделили Самсонов Андрей и Юнг Артур

В весовой категории до 50 кг.
1 место Пещериков Андрей
2 место Кришталь Александр.

По итогам соревнований всем ребятам были вручены грамоты и сладкие призы. Поздравляем воспитанников МАУ ДО «ГусевскаяДЮСШ» и их тренеров с наступающим Новым годом и желаем им дальнейших спортивных успехов!
Теги: соревнование борьба ДЮСШ
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