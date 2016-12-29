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60 лет исполнилось именитой футбольной команде ДОФ из Гусева

29 декабрь 2016, 17:35
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В Гусеве горожане и военные отмечают 60-летие легендарной команды гарнизонного Дома офицеров по футболу. В 50-х в городе была расквартирована 26-я мотострелковая дивизия, общей численность более 10 тысяч человек. Срочную служили, в том числе, и талантливые воспитанники самых известных клубов СССР. Команда гусевского Дома офицеров считалась одной из лучших в Прибалтийском военном округе. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».

Анатолий Люлюкин, судья республиканской категории:
— 60 лет команде ГДО. В 1956 году команда гусевского Дома офицеров стала обладателем кубка Калининградской области. Многие, потом в команде «Луч» играли, они остались, отслужили и остались в Гусеве играть, такие как: Химич Лев, Горбачик, помните его, работал директором стадиона, Шатравкин — заместитель директора дворца «Юность» это все наши гусевские земляки, вот это футбол.
Теги: футбол юбилей
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Хорошо хоть Люлюкин Толик интервью даёт, а не главное трепло спортивное с администрации!
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