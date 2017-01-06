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В ФОКе прошел Рождественский турнир по настольному теннису

6 январь 2017, 17:06
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Новогодние праздники в нашем городе в самом разгаре. Местные любители спорта традиционно участвуют в праздничных турнирах. 5 января в ФОКе проводился Рождественский турнир по настольному теннису. Праздничный турнир собрал местных любителей этой динамичной игры и наших друзей из польского города-соседа Голдап.

Соревнования проводились в двух категориях: мужской и женской. В женском зачёте соревновались только местные любительницы малого тенниса и здесь возникал только один вопрос: смогут ли женщины-ветераны противопоставить что-то нашей молодой и яркой теннисной «звезде» Алёне Мамаевой? Оказалось, что нет. Спорт – удел молодых и быстрых, что наглядно и продемонстрировала лучшая гусевская теннисистка. В мужской части турнира количество участников было более представительным, хотя результат был конечно прогнозируем. Многократный чемпион Гусева, неоднократный призёр региональных соревнований и в недавнем прошлом тренер муниципальной сборной Борозинец Дмитрий был вне конкуренции и закономерно стал победителем турнира.

Здесь небольшая интрига сохранялась только по серебру и бронзе. В итоге второе место у опытного капитана команды Голдап (Польская Республика) Марека Ружницки, третье место у Рыбаковича Михаила, не сумевшего видимо набрать спортивную форму в новогодние каникулы. Поздравляем рождественских чемпионов – Алёну и Дмитрия!

С Новым Годом!
Теги: теннис соревнование
281 просмотр   |   6 комментариев
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# 1 Татьяна
  • Вчера, 17:31
  • Гости
Молодцы спортсмены! Здоровье и хороший пример молодёжи самое главное!
ЦитироватьОтветить2
# 2 болельщик
  • Вчера, 18:37
  • Гости
Девчонка симпотная, завидую спортсменам.
ЦитироватьОтветить0
# 3 друг
  • Вчера, 19:56
  • Гости
Алёна поздравляю, ты молодец. В Гусеве ты вне конкуренции.
ЦитироватьОтветить0
# 4 патриот
  • Вчера, 20:58
  • Гости
димон молодец-всегда готов к бою.несмотря на ........поддержку администрации.......
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# 5 мнение
  • Вчера, 21:31
  • Гости
Об администрации и прочих наверное не стоит, оно ведь не тонет.. Главное, что в спорте в Гусеве есть ещё на кого посмотреть.
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# 6 Болельщик
  • Сегодня, 00:33
  • Гости
Об администрации и прочих наверное не стоит, оно ведь не тонет.. Главное, что в спорте в Гусеве есть ещё на кого посмотреть.

Если бы они ещё и на Спартакиаде за Гусев играли, а то уже несколько лет подряд не можем даже в финал выйти по настольному теннису и, соответственно очки в общую копилку не приносят, к большому сожалению.
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