В ФОКе прошел Рождественский турнир по настольному теннису
6 январь 2017, 17:06
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Новогодние праздники в нашем городе в самом разгаре. Местные любители спорта традиционно участвуют в праздничных турнирах. 5 января в ФОКе проводился Рождественский турнир по настольному теннису. Праздничный турнир собрал местных любителей этой динамичной игры и наших друзей из польского города-соседа Голдап.Теги: теннис соревнование
Соревнования проводились в двух категориях: мужской и женской. В женском зачёте соревновались только местные любительницы малого тенниса и здесь возникал только один вопрос: смогут ли женщины-ветераны противопоставить что-то нашей молодой и яркой теннисной «звезде» Алёне Мамаевой? Оказалось, что нет. Спорт – удел молодых и быстрых, что наглядно и продемонстрировала лучшая гусевская теннисистка. В мужской части турнира количество участников было более представительным, хотя результат был конечно прогнозируем. Многократный чемпион Гусева, неоднократный призёр региональных соревнований и в недавнем прошлом тренер муниципальной сборной Борозинец Дмитрий был вне конкуренции и закономерно стал победителем турнира.
Здесь небольшая интрига сохранялась только по серебру и бронзе. В итоге второе место у опытного капитана команды Голдап (Польская Республика) Марека Ружницки, третье место у Рыбаковича Михаила, не сумевшего видимо набрать спортивную форму в новогодние каникулы. Поздравляем рождественских чемпионов – Алёну и Дмитрия!
С Новым Годом!
Соревнования проводились в двух категориях: мужской и женской. В женском зачёте соревновались только местные любительницы малого тенниса и здесь возникал только один вопрос: смогут ли женщины-ветераны противопоставить что-то нашей молодой и яркой теннисной «звезде» Алёне Мамаевой? Оказалось, что нет. Спорт – удел молодых и быстрых, что наглядно и продемонстрировала лучшая гусевская теннисистка. В мужской части турнира количество участников было более представительным, хотя результат был конечно прогнозируем. Многократный чемпион Гусева, неоднократный призёр региональных соревнований и в недавнем прошлом тренер муниципальной сборной Борозинец Дмитрий был вне конкуренции и закономерно стал победителем турнира.
Здесь небольшая интрига сохранялась только по серебру и бронзе. В итоге второе место у опытного капитана команды Голдап (Польская Республика) Марека Ружницки, третье место у Рыбаковича Михаила, не сумевшего видимо набрать спортивную форму в новогодние каникулы. Поздравляем рождественских чемпионов – Алёну и Дмитрия!
С Новым Годом!
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