В ФОКе прошел матч по мини-футболу, посвящённый памяти Лебедева Юрия Евгеньевича

6 январь 2017, 22:14

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Многие в городе Гусеве помнят талантливого детского тренера по футболу Лебедева Юрия Евгеньевича, под опытным руководством которого немало парней прокладывали дорогу к спорту и становились призёрами соревнований.



Сегодня, 6 января, в физкультурно-оздоровительному комплексе имени Попова прошел дружеский матч по мини-футболу среди юношей 2001-2002 года рождения, посвящённый памяти Юрия Евгеньевича.



Открыл мероприятие его сын - Лебедев Александр Юрьевич. Как и его знаменитый отец, Александр Юрьевич посвятил себя спорту. Опытный тренер не первый год работает учителем физической культуры. Кроме того он состоит в партии ЛДПР, фракция которой оказала содействие в проведении мероприятия: закупке мячей, грамот, кубков и прочего.



В качестве представителя фракции на матче присутствовал депутат Калининградской областной Думы Олейник Андрей Иванович.



Напутствовали ребят организаторы турнира: Аистов Александр (главный судья, тренер молодежной команды города Гусева), Гулаков Сергей (главный секретарь соревнований) и конечно Лебедев Александр (организаторам хочется выразить отдельную благодарность).



Приветствовал участников и Люлюкин Анатолий Владимирович – спортивный диктор знаменитой радиостанции «Радио на Востоке», под чьим строгим взором проходила игра.



Ну вот слова сказаны и начинается матч, для участия в котором собрались ребята из Черняховска, Немана, Советска, Гвардейска и конечно же Гусева. Спортсмены показали по-настоящему достойную игру и мастерство не только своей команды, но и умения своих тренеров-наставников, вкладывающих кусочек души в своих воспитанников.



По результатам упорной борьбы за мяч результаты получились следующие:



1 место - команда из города Советска.

2 место - команда из города Гусева.

3 место - команда из города Черняховска.

4 место - команда из города Гвардейска.

5 место - команда из города Немана.



По завершению матча депутат Калининградской областной Думы Андрей Иванович Олейник вручил юным спортсменам памятные сувениры и поблагодарил руководителей спортивных секций за подготовку команд. Ну а напоследок - фото на память.

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