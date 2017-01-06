Автосервис Техник
» » » В ФОКе прошел матч по мини-футболу, посвящённый памяти Лебедева Юрия Евгеньевича

В ФОКе прошел матч по мини-футболу, посвящённый памяти Лебедева Юрия Евгеньевича

6 январь 2017, 22:14
В ФОКе прошел матч по мини-футболу, посвящённый памяти Лебедева Юрия Евгеньевича
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
Многие в городе Гусеве помнят талантливого детского тренера по футболу Лебедева Юрия Евгеньевича, под опытным руководством которого немало парней прокладывали дорогу к спорту и становились призёрами соревнований.

Сегодня, 6 января, в физкультурно-оздоровительному комплексе имени Попова прошел дружеский матч по мини-футболу среди юношей 2001-2002 года рождения, посвящённый памяти Юрия Евгеньевича.

Открыл мероприятие его сын - Лебедев Александр Юрьевич. Как и его знаменитый отец, Александр Юрьевич посвятил себя спорту. Опытный тренер не первый год работает учителем физической культуры. Кроме того он состоит в партии ЛДПР, фракция которой оказала содействие в проведении мероприятия: закупке мячей, грамот, кубков и прочего.

В качестве представителя фракции на матче присутствовал депутат Калининградской областной Думы Олейник Андрей Иванович.

Напутствовали ребят организаторы турнира: Аистов Александр (главный судья, тренер молодежной команды города Гусева), Гулаков Сергей (главный секретарь соревнований) и конечно Лебедев Александр (организаторам хочется выразить отдельную благодарность).

Приветствовал участников и Люлюкин Анатолий Владимирович – спортивный диктор знаменитой радиостанции «Радио на Востоке», под чьим строгим взором проходила игра.

Ну вот слова сказаны и начинается матч, для участия в котором собрались ребята из Черняховска, Немана, Советска, Гвардейска и конечно же Гусева. Спортсмены показали по-настоящему достойную игру и мастерство не только своей команды, но и умения своих тренеров-наставников, вкладывающих кусочек души в своих воспитанников.

По результатам упорной борьбы за мяч результаты получились следующие:

1 место - команда из города Советска.
2 место - команда из города Гусева.
3 место - команда из города Черняховска.
4 место - команда из города Гвардейска.
5 место - команда из города Немана.

По завершению матча депутат Калининградской областной Думы Андрей Иванович Олейник вручил юным спортсменам памятные сувениры и поблагодарил руководителей спортивных секций за подготовку команд. Ну а напоследок - фото на память.
Теги: футбол соревнование
183 просмотра
0
Другие новости по теме
На территории ФОКа прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом
На территории ФОКа прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в ФОКе пройдёт детский открытый турнир по мини-футболу
3 сентября в ФОКе пройдёт детский открытый турнир по мини-футболу
ФОК: XVIII открытое первенство по мини-футболу, посвященное памяти воина-интернационалиста Сергея Колбасова
ФОК: XVIII открытое первенство по мини-футболу, посвященное памяти воина-интернационалиста Сергея Колбасова
В ФОКе прошел районной этап юношеского турнира по футболу «Кожаный мяч»
В ФОКе прошел районной этап юношеского турнира по футболу «Кожаный мяч»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent