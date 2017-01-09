В период новогодних каникул на территории ФОКа прошли спортивные эстафеты

9 январь 2017, 15:43

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В период новогодних каникул, 2 и 4 января 2017 года, на спортивной площадке находящейся на территории ФОК им. Е.М.Попова г. Гусева было организовано проведение детских ногодних спортивных эстафет в которых приняли участие ребята их детской юношеской спортивной школы и все желающие.



Ведущая праздника, тренер преподаватель Филиппова Инна Евгеневна вместе с тренерами преподавателями МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» несмотря на погоду, устроили для ребят настоящий веселый спортивный праздник. Никому из участвующих лиц скучать и мерзнуть не пришлось.



По окончании мероприятия все ребята были поощрены сладкими подарками.

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