Спортсмены ДЮСШ заняли призовые места на «Рождественских стартах» в Калининграде

9 январь 2017, 16:11

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5 января 2017 года в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда были проведены соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты». Город Гусев представляла команда МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» под руководством тренера преподавателя Лукьянова А.А..



Эти соревнования, носили личное первенство и являлись отборочным этапом на Первенство СЗФО по легкой атлетике которые пройдут с 10 по 13 января в городе Смоленске.



В беге на 200 метров с огромным преимуществом, с результатом 22,61 сек., 1 место занял воспитанник Гусевской детско-юношеской спортивной школы Водичев Александр.



В беге на 1000 метров с результатом 3.07.52 сек., 1 место заняла Михайлова Ася.



Романова Ирина в этой же номинации заняла второе место, с результатом 3.25.0 сек.



В беге на 800 метров Сергей Соловьев занял 1 место с результатом 2.06.78 сек. На этой же дистанции среди женщин, Сорокина Арина заняла 1 место.



По итогам соревнований Водичев Александр был включен в сборную области и вместе с командой направляется на соревнования в город Смоленск.



Пожелаем нашим спортсменам победы!

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