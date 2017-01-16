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Гусевские спортсмены заняли 6 призовых мест на областных соревнованиях по лёгкой атлетике

16 январь 2017, 13:12
Гусевские спортсмены заняли 6 призовых мест на областных соревнованиях по лёгкой атлетике
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12 и 13 января 2017 года в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда состоялось первенство Калининградской области по лёгкой атлетике. Гусев представляла команда МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» под руководством тренера преподавателя Лукьянова А.А., и тренера преподавателя Романовой И.А..

Призерами соревнований стали воспитанники Гусевской спортивной школы Ермакова Анастасия (МОУ СОШ № 1) занявшая 2 место в беге на 400 метров с результатом 1.03.95 сек. Сорокина Арина (МОУ СОШ № 1) в беге на 1500 метров заняла 1 место с результатом 5.25.06.сек. На дистанции 1500 метров среди юношей, 1 место занял Щукин Эдуард (МОУ СОШ № 1). В беге на 3000 метров 1 место было присуждено Сорокиной Арине (МОУ СОШ № 1). Среди юношей, в беге на 3000 метров, Талибов Мансур занял 2 место с результатом 10.10.73 сек., и Щукин Эдуард (СОШ № 1) одержал победу в данном забеге вырвав её у Калининградского участника.

Всего в этих соревнованиях наша команда завоевала 6 призовых мест.

Поздравляем нашу команду и их тренеров с достигнутыми победами и желаем дальнейших спортивных успехов!
Теги: соревнование лёгкая атлетика ДЮСТЦ
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# 1 Андрей
  • Сегодня, 14:22
  • Гости
Красавчики все. Тренерам спасибо эта ваша заслуга и ребят, но ни как не чинуш.
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# 2 Валидол
  • Сегодня, 19:56
  • Гости
Решил поздравить ребят пока тенисисты всю новость не засрали. smile Ребята вы Молодцы!!!!
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