Гусевские баскетболисты разгромили Калининградскую команду на областном чемпионате

24 январь 2017, 16:12

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В прошлое воскресенье в Зеленоградске состоялся 5-й тур Чемпионата Калининградской области по баскетболу среди мужских команд.



Напомним нашим читателям, что за победу в сезоне борются десять команд региона: «Ва-Банк», «сборная БФУ им. И. Канта», «Западный рубеж», «Локомотив» (Калининград), «Даллас» (Гурьевск), «Надежда» (Светлый), «Деметра» (Черняховск), «Армада» (Славский район), «Дюна» (Зеленоградск) и «Луч» (Гусев).



В составе гусевской сборной играют: Василий Николаев (капитан), Глеб Фадеев, Сергей Блохинов, Станислав Шаров, Алексей Ацентюк, Андрей Чепурко, Антон Радзавичус, Дмитрий Ильяшов, Владислав Зиновьев, Денис Битюцкий, Сергей Алейников, Денис Башавей, Антон Лисица, Владимир Барков, Константин Сураев, Владислав Храмов, Ислам Гусейнов, Геннадий Салычев. Тренируется наша команда под руководством Юрия Стролиса.



В этот раз наши парни сражались с командой из Калининграда «Локомотив», и отыграли гусевцы весьма достойно. «Лучевцы» сразу же взяли инициативу в свои руки. Начав игру, как всегда спокойно, с каждой минутой наши парни все увеличивали темп и накал игры. Вырвавшись вперед в первой же четверти, гусевская сборная сумела не просто сохранить преимущество, но и в буквальном смысле разгромить калининградцев со счетом 119:62.



Как всегда, отлично накидали соперникам наши опытные игроки, неоднократно принимавшие участие в областном Первенстве. Самым результативным в этой встрече оказался Глеб Фадеев – на его счету целых 40 очков, а вторым по результативности стал Станислав Шаров (28 очков). Сергей Блохинов заработал 18 очков и 15 очков принес команде Дмитрий Ильяшов.



Стоит отметить, что один из сильнейших игроков гусевской сборной - Станислав Шаров - является студентом БФУ им. Канта и в составе баскетбольной команды ВУЗа принимает участие в играх Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В ноябре прошлого года Стас получил MVP (как самый результативный игрок) на Чемпионате АСБ-2016. А пару лет назад за сборную БФУ им. И. Канта в АСБ играл еще один представитель Гусева - Глеб Фадеев.



Однако, в этом сезоне высоко держат планку не только баскетболисты «со стажем», но и молодежь. По словам тренера команды, эти ребята – будущее не просто нашей городской сборной, но и всего гусевского баскетбола: Владислав Зиновьев, Денис Битюцкий, Ислам Гусейнов, Владислав Храмов, Геннадий Салычев, Антон Лисица и Константин Сураев. Юрий Стролис считает, что если эти парни останутся в спорте и продолжат играть, у гусевской баскетбольной сборной будут все шансы стать сильнейшей в области. Что ж, будем надеяться, что тандем звезд АСБ и талантливой молодежи в гусевской баскетбольной сборной сделает этот областной Чемпионат «нашим»!

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