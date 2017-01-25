Гусевские боксёры, завоевавшие «золото» на областных соревнованиях, поедут в Псков на Первенство СЗФО
25 январь 2017, 15:45
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Гусев – город по-настоящему спортивный. Одним из наиболее популярных видов спорта у нас является классический бокс. Именно боксеры, успешно выступая на различных соревнованиях, регулярно пополняют копилку спортивных наград нашего города.Теги: бокс соревнование
Как хорошо известно нашим читателям из числа любителей спорта, у нас юные боксеры занимаются в Гусевском отделении областной КДЮСШ (директор Э. Иванс) под руководством тренеров Михаила и Александра Анисимовых.
В любое время года парней из школы бокса можно увидеть на пробежках по улицам города. В теплые месяцы, возле своего спортзала, ребята машут пудовыми кувалдами. Груши и скакалки, тренажеры и эспандеры, лавки, пол – все используют наши боксеры для своих тренировок. Железная дисциплина, постоянная и упорная работа над собой, несгибаемая воля к победе, умение преодолеть свой страх – вот то, что постоянно развивают в своих воспитанниках тренеры по боксу.
Юных гусевских боксеров, тренирующихся под руководством Анисимовых, хорошо знают не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Наши ребята регулярно становятся призерами и победителями соревнований различного уровня. Среди воспитанников гусевских тренеров неоднократные победители областных Первенств, призеры СЗФО, призеры и победители Чемпионатов России, а также такие титулованные спортсмены как серебряный призер Чемпионата Мира и бронзовый призер Чемпионата Европы, 2-х кратный Чемпион России Заслуженный Мастер спорта Алексей Шайдулин, Чемпион Мира по версиям IBF и WBF Роман Белаев и Чемпион Мира по кикбоксингу среди профессионалов Дамиан Шафран (Польша).
Высокая работоспособность, верность лучшим спортивным традициям нашего бокса, серьезность и ответственность во всем, внимательное и доброжелательное отношение к своим воспитанникам – вот те качества, которые позволяют Михаилу и Александру Анисимовым уже много лет успешно готовить мальчишек к боям в ринге. Активная жизненная позиция тренеров, стремящихся к совершенствованию своих подопечных, нередко делает юных гусевских боксеров участниками самых различных соревнований. Вот и совсем недавно наши парни провели свои новые бои, завоевали новые награды и открыли для себя новые перспективы.
На прошлых выходных в наш город съехались юные боксеры из разных уголков региона, чтобы принять участие в Первенстве Калининградской области по боксу среди старших юношей (2001-2002 года рождения).
В этот раз комплекты наград разыгрывали между собой 40 спортсменов из Калининграда, Балтийска, Черняховска, Гусева, Нестерова и Краснознаменска. От нашего города выступали девять юношей, шестеро из которых, по итогам турнира, стали обладателями «золотых» медалей.
По доброй традиции, одним из почетных гостей турнира стал титулованный воспитанник гусевских тренеров Алексей Шайдулин, который всегда находит возможность посетить знаковые соревнования по боксу в когда-то родном Гусеве. Поддержала бойцовый дух наших боксеров и начальник отдела по молодежной политике Ольга Помогаева, взявшая на себя заботы по проведению торжественной части соревнований. А еще одним приятным моментом турнира стало вручение Благодарственных писем главы администрации МО «Гусевский городской округ» тренерам-преподавателям юных боксеров. Благодарственные письма были вручены: Михаилу Анисимову, Александру Анисимову, Александру Ельцову, Александру Григорьеву, Алексею Аксенову, Виктору Мажейка, Александру Грибкову, Андрею Макасу и Алексею Комкову.
В весовой категории 46 кг первое место завоевал Данил Михайлов (Маяковская школа, директор М. Беспалова). Уверенно дошел до финала и Александр Деркаев (школа № 1, директор В. Левчук) – он стал победителем в категории 48 кг. Еще одно «золото» гусевской команде принес Данил Спехов, вес 63 кг (Андрея Первозванного Кадетский морской корпус, и.о. директора А. Колесник). Столь же успешно все свои поединки в весовой категории 66 кг провел Артем Дементьев (школа № 3, директор Н. Гельфгат). Он уверенно дошел до финала, а сам финальный бой Артем завершил в первом же раунде. Среди более тяжеловесных спортсменов (категория 70 кг) уверенно завоевал победу Владимир Петрухин (Калининская школа, директор Е. Борщевская). В весе 75 кг победа и «золотая» медаль достались Александру Шмидту (ГАПК, директор Л. Грубинов). Еще одним претендентом на победу в категории супертяжеловесов (+80 кг) стал вышедший в финал Виталий Колесников (Весновская школа № 3, директор О.Белова). Однако решающий поединок наш спортсмен проиграл, а потому ему досталось «серебро».
Стоит отметить, что этот турнир стал отборочным на Первенство СЗФО, которое пройдет в Пскове с 7 по 12 февраля. И все гусевцы, завоевавшие «золото» на этих соревнованиях, вошли в состав областной юношеской сборной по боксу.
Да, Северо-Запад – это серьезно. Ведь здесь награды оспаривать будут лучшие боксеры одиннадцати регионов! Но мы верим в наших ребят и искренне желаем им победы в этих рейтинговых соревнованиях. Удачи, парни!
За помощь в организации и проведении турнира гусевские боксеры благодарят директора ГАПКа Леонида Грубинова, директора Диаконического центра Александра Михеля и директора гостиницы «Глория» Светлану Овсянникову.
Как хорошо известно нашим читателям из числа любителей спорта, у нас юные боксеры занимаются в Гусевском отделении областной КДЮСШ (директор Э. Иванс) под руководством тренеров Михаила и Александра Анисимовых.
В любое время года парней из школы бокса можно увидеть на пробежках по улицам города. В теплые месяцы, возле своего спортзала, ребята машут пудовыми кувалдами. Груши и скакалки, тренажеры и эспандеры, лавки, пол – все используют наши боксеры для своих тренировок. Железная дисциплина, постоянная и упорная работа над собой, несгибаемая воля к победе, умение преодолеть свой страх – вот то, что постоянно развивают в своих воспитанниках тренеры по боксу.
Юных гусевских боксеров, тренирующихся под руководством Анисимовых, хорошо знают не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Наши ребята регулярно становятся призерами и победителями соревнований различного уровня. Среди воспитанников гусевских тренеров неоднократные победители областных Первенств, призеры СЗФО, призеры и победители Чемпионатов России, а также такие титулованные спортсмены как серебряный призер Чемпионата Мира и бронзовый призер Чемпионата Европы, 2-х кратный Чемпион России Заслуженный Мастер спорта Алексей Шайдулин, Чемпион Мира по версиям IBF и WBF Роман Белаев и Чемпион Мира по кикбоксингу среди профессионалов Дамиан Шафран (Польша).
Высокая работоспособность, верность лучшим спортивным традициям нашего бокса, серьезность и ответственность во всем, внимательное и доброжелательное отношение к своим воспитанникам – вот те качества, которые позволяют Михаилу и Александру Анисимовым уже много лет успешно готовить мальчишек к боям в ринге. Активная жизненная позиция тренеров, стремящихся к совершенствованию своих подопечных, нередко делает юных гусевских боксеров участниками самых различных соревнований. Вот и совсем недавно наши парни провели свои новые бои, завоевали новые награды и открыли для себя новые перспективы.
На прошлых выходных в наш город съехались юные боксеры из разных уголков региона, чтобы принять участие в Первенстве Калининградской области по боксу среди старших юношей (2001-2002 года рождения).
В этот раз комплекты наград разыгрывали между собой 40 спортсменов из Калининграда, Балтийска, Черняховска, Гусева, Нестерова и Краснознаменска. От нашего города выступали девять юношей, шестеро из которых, по итогам турнира, стали обладателями «золотых» медалей.
По доброй традиции, одним из почетных гостей турнира стал титулованный воспитанник гусевских тренеров Алексей Шайдулин, который всегда находит возможность посетить знаковые соревнования по боксу в когда-то родном Гусеве. Поддержала бойцовый дух наших боксеров и начальник отдела по молодежной политике Ольга Помогаева, взявшая на себя заботы по проведению торжественной части соревнований. А еще одним приятным моментом турнира стало вручение Благодарственных писем главы администрации МО «Гусевский городской округ» тренерам-преподавателям юных боксеров. Благодарственные письма были вручены: Михаилу Анисимову, Александру Анисимову, Александру Ельцову, Александру Григорьеву, Алексею Аксенову, Виктору Мажейка, Александру Грибкову, Андрею Макасу и Алексею Комкову.
В весовой категории 46 кг первое место завоевал Данил Михайлов (Маяковская школа, директор М. Беспалова). Уверенно дошел до финала и Александр Деркаев (школа № 1, директор В. Левчук) – он стал победителем в категории 48 кг. Еще одно «золото» гусевской команде принес Данил Спехов, вес 63 кг (Андрея Первозванного Кадетский морской корпус, и.о. директора А. Колесник). Столь же успешно все свои поединки в весовой категории 66 кг провел Артем Дементьев (школа № 3, директор Н. Гельфгат). Он уверенно дошел до финала, а сам финальный бой Артем завершил в первом же раунде. Среди более тяжеловесных спортсменов (категория 70 кг) уверенно завоевал победу Владимир Петрухин (Калининская школа, директор Е. Борщевская). В весе 75 кг победа и «золотая» медаль достались Александру Шмидту (ГАПК, директор Л. Грубинов). Еще одним претендентом на победу в категории супертяжеловесов (+80 кг) стал вышедший в финал Виталий Колесников (Весновская школа № 3, директор О.Белова). Однако решающий поединок наш спортсмен проиграл, а потому ему досталось «серебро».
Стоит отметить, что этот турнир стал отборочным на Первенство СЗФО, которое пройдет в Пскове с 7 по 12 февраля. И все гусевцы, завоевавшие «золото» на этих соревнованиях, вошли в состав областной юношеской сборной по боксу.
Да, Северо-Запад – это серьезно. Ведь здесь награды оспаривать будут лучшие боксеры одиннадцати регионов! Но мы верим в наших ребят и искренне желаем им победы в этих рейтинговых соревнованиях. Удачи, парни!
За помощь в организации и проведении турнира гусевские боксеры благодарят директора ГАПКа Леонида Грубинова, директора Диаконического центра Александра Михеля и директора гостиницы «Глория» Светлану Овсянникову.
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