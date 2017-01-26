Команда девушек пятой школы привезла «золото» с областных соревнований по баскетболу
26 январь 2017, 15:59
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В Калининграде 23 и 24 января проходили финальные соревнования по баскетболу среди команд девушек городских школ. Соревнования проходили в рамках областной спартакиады школьников «Президентские спортивные игры». Об этом сообщается на сайте пятой школы.Теги: соревнование баскетбол школа
Предварительно команды прошли отборочные этапы на школьном, муниципальном и зональном этапах. Путёвки в финал получили 10 школ области.
Победителем и явным лидером соревнований стала команда девушек школы №5 города Гусева. Гусевцы одержали победу над всеми соперниками группы, игравшими за 1-4 места. Второе место заняла команда из школа №31 Калининграда, уступившая победителю из Гусева, но обошедшая со счётом 32:16 калининградский лицей №17.Активная игра состоялась за третье место между командами лицея №17 и школы №1 города Светлого. Светловчане сразу начали игру с напором, последовательно увеличивая разрыв в счёте. В итоге, не уступив калининградцам в обоих таймах, со счётом 35:22, победу одержали девушки из Светлого.
Обладатели первых четырёх мест получили путёвки на участие в «финале четырёх» областной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Состав команды: Антонова Кристина, Онищенко Виктория, Харламова Алевтина, Криволапова Анна, Касьян Екатерина, Ткачук Ангелина, Невалёная София, Титкова Маргарита, Кривошапка Екатерина, Антонова Ксения, Андреёнок Анжелика, Зубец Вероника.
Тренер: Самсонова Майя Константиновна.
Предварительно команды прошли отборочные этапы на школьном, муниципальном и зональном этапах. Путёвки в финал получили 10 школ области.
Победителем и явным лидером соревнований стала команда девушек школы №5 города Гусева. Гусевцы одержали победу над всеми соперниками группы, игравшими за 1-4 места. Второе место заняла команда из школа №31 Калининграда, уступившая победителю из Гусева, но обошедшая со счётом 32:16 калининградский лицей №17.Активная игра состоялась за третье место между командами лицея №17 и школы №1 города Светлого. Светловчане сразу начали игру с напором, последовательно увеличивая разрыв в счёте. В итоге, не уступив калининградцам в обоих таймах, со счётом 35:22, победу одержали девушки из Светлого.
Обладатели первых четырёх мест получили путёвки на участие в «финале четырёх» областной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Состав команды: Антонова Кристина, Онищенко Виктория, Харламова Алевтина, Криволапова Анна, Касьян Екатерина, Ткачук Ангелина, Невалёная София, Титкова Маргарита, Кривошапка Екатерина, Антонова Ксения, Андреёнок Анжелика, Зубец Вероника.
Тренер: Самсонова Майя Константиновна.
334 просмотра | 5 комментариевНовость отредактирована Сегодня, 18:28
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