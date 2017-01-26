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Команда девушек пятой школы привезла «золото» с областных соревнований по баскетболу

26 январь 2017, 15:59
Команда девушек пятой школы привезла «золото» с областных соревнований по баскетболу
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В Калининграде 23 и 24 января проходили финальные соревнования по баскетболу среди команд девушек городских школ. Соревнования проходили в рамках областной спартакиады школьников «Президентские спортивные игры». Об этом сообщается на сайте пятой школы.

Предварительно команды прошли отборочные этапы на школьном, муниципальном и зональном этапах. Путёвки в финал получили 10 школ области.

Победителем и явным лидером соревнований стала команда девушек школы №5 города Гусева. Гусевцы одержали победу над всеми соперниками группы, игравшими за 1-4 места. Второе место заняла команда из школа №31 Калининграда, уступившая победителю из Гусева, но обошедшая со счётом 32:16 калининградский лицей №17.Активная игра состоялась за третье место между командами лицея №17 и школы №1 города Светлого. Светловчане сразу начали игру с напором, последовательно увеличивая разрыв в счёте. В итоге, не уступив калининградцам в обоих таймах, со счётом 35:22, победу одержали девушки из Светлого.

Обладатели первых четырёх мест получили путёвки на участие в «финале четырёх» областной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Состав команды: Антонова Кристина, Онищенко Виктория, Харламова Алевтина, Криволапова Анна, Касьян Екатерина, Ткачук Ангелина, Невалёная София, Титкова Маргарита, Кривошапка Екатерина, Антонова Ксения, Андреёнок Анжелика, Зубец Вероника.

Тренер: Самсонова Майя Константиновна.
Теги: соревнование баскетбол школа
334 просмотра   |   5 комментариев
Новость отредактирована Сегодня, 18:28
Причина: Дополнено
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# 1 зритель
  • Сегодня, 16:57
  • Гости
А где е тренер? Кто подготовил? Почему не указано?
ЦитироватьОтветить0
# 2 чел
  • Сегодня, 17:03
  • Гости
зритель,
тренер тоже девушка и по всему хорошенькая.
ЦитироватьОтветить0
# 3 Ника
  • Сегодня, 18:12
  • Гости
Уважаемый автор статей нашего сайта (имени Вашего не знаю, Вы, почему-то,никогда не подписываете свои материалы)!Горячие новости, как пирожки, рульки и пр. конечно хороши, но "вкуснее" они, когда наполнены содержанием. Углубляться не прошу, но основное же должно быть! Девчата не в лотерею выиграли. Первое место в области- большим трудом даётся. Надо было всех отметить и обязательно тренера, хоть небольшое интервью взять.
Девчонки, вы все- молодцы!
ЦитироватьОтветить0
# 4 Гость ирина
  • Сегодня, 20:43
  • Гости
Больше таких новостей! Девчонок в пример всем! Умнички!!!
ЦитироватьОтветить1
# 5 спорт
  • Сегодня, 21:01
  • Гости
Цитата: Ника
Уважаемый автор статей нашего сайта (имени Вашего не знаю, Вы, почему-то,никогда не подписываете свои материалы)!Горячие новости, как пирожки, рульки и пр. конечно хороши, но "вкуснее" они, когда наполнены содержанием. Углубляться не прошу, но основное же должно быть! Девчата не в лотерею выиграли. Первое место в области- большим трудом даётся. Надо было всех отметить и обязательно тренера, хоть небольшое интервью взять.
Девчонки, вы все- молодцы!


Очень правильно сказано НИКА И Вы абсолютно правы, только у нас обычно к подобным победам приписываются разные человекоподобные существа., называющие себя тренерами или руководителями от спорта! Фамилии всем известны...А девочек от всей души поздравляем!!!
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