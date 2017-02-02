Гусевские спортсмены заняли 8 призовых мест на областном чемпионате по лёгкой атлетике

2 февраль 2017, 13:52

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30 и 31 января 2017 года в спортивном комплексе «Юность» состоялся чемпионат области по лёгкой атлетике. Команду МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» представлял тренер преподаватель Лукьянов Александр Александрович. За два дня соревнований наши спортсмены заняли 8 призовых мест.



Чемпионкой области в двух дисциплинах в беге на 1500 метров и 3000 метров стала Сорокина Арина (МОУ СОШ № 1) заняв 1 место.



2 место на дистанции 400 метров завоевала Ермакова Анастасия (МОУ СОШ № 1).



Еремеева Анастасия (ГАПК г. Гусева) в беге на 1500 метров заняла 2 место и в беге на 3000 метров заняла 3 место.



Новикова Анна в беге на 3000 метров заняла 2 место и тренер преподаватель МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» Романова Ирина стала бронзовым призером на дистанциях 1500 метров и 800 метров. Остальные участники практически все установили свои личные рекорды, особенно отличился Талибов Мансур (МОУ СОШ № 1) который еще учится в 8 классе, но среди взрослых он занял 5 место и показал отличное время в беге на 3000 метров с результатом 10.05.51 сек.



Поздравляем наших ребят и тренера с отличным выступлением и пожелаем им дальнейших побед!

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