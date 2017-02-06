Гусевские баскетболисты в напряженной борьбе одержали победу над сборной БФУ

6 февраль 2017, 12:12

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В очередной раз ФОК им. Е.М. Попова собрал в своих стенах любителей баскетбола. Наш город принимал 6-й тур Чемпионата Калининградской области по баскетболу среди мужских команд.



Напомним, что за победу в сезоне борьбу ведут десять команд региона: «Ва-Банк», «Сборная БФУ им. И. Канта», «Западный рубеж», «Локомотив» (Калининград), «Даллас» (Гурьевск), «Надежда» (Светлый), «Деметра» (Черняховск), «Армада» (Славский район), «Дюна» (Зеленоградск) и «Луч» (Гусев).



На этот раз гусевскому «Лучу» выпало играть против «Сборной БФУ им. И. Канта». И хотя встречи в рамках Чемпионата начались с утра, именно к половине третьего (ко времени начала этой игры) в зале собралось наибольшее количество зрителей. Все трибуны были заполнены, а некоторые болельщики разместились даже прямо на полу. И это неудивительно – ведь играли наши!



В составе гусевской сборной против калининградцев играли: Василий Николаев (9, капитан), Влад Зиновьев (4), Алексей Яцентюк (5), Сергей Алейников (7), Дмитрий Ильяшов (8), Андрей Чепурко (10), Глеб Фадеев (12), Сергей Блохинов (14), Ислам Гусейнов (16) и Владислав Храмов (18). Тренер команды – Юрий Стролис.



(Пользуясь случаем, автор приносит свои извинения Алексею Яцентюку – в предыдущих материалах из-за технической ошибки фамилия этого игрока была указана неверно. Однако, автор ни в коем случае не хотел намеренно обидеть или оскорбить спортсмена.)

Стало уже своеобразной традицией, что гусевская сборная начинает встречу неторопясь, - словно каждый раз заново присматриваясь к очередному сопернику. Однако «Сборная БФУ» не собиралась играть «по чужим правилам» и сразу постаралась взять инициативу в свои руки. С первых же минут встречи гости задали хороший темп. Начиная с самой первой, каждая атака становилась настоящей борьбой. Несколько точных бросков – и Гусев сразу ушел вперед, однако, в начале первой четверти разрыв в счете составлял всего пару очков. Что и говорить – весьма неустойчивое преимущество, которое «лучевцы» старались всячески упрочить, а их соперники наоборот – расшатать.



В своих атаках калининградцы были менее удачливы, чем гусевцы. Однако и у них было немало результативных бросков, а кроме того гости умело работали на защите под своим щитом, «сбивая прицел» наших нападающих буквально во время броска. Спортсмены университета мастерски исполняли подборы, и тут же переходили в контратаку, демонстрируя отличные скорости. Тем не менее, гусевцы не отдали инициативу: поняв, что спокойно «присмотреться» соперники не позволят, наши земляки взяли тот же темп. В итоге этого «ускорения» (вместе с результативностью бросков) первая четверть осталась за гусевцами.



Стоит сказать, что игра с самого начала была довольно напряженной. С каждой минутой ее темп все ускорялся, страсти накалялись, а из динамиков то и дело доносилось: «Игрок №…, второе персональное замечание. Команда … - пять командных замечаний».



Динамика игры была такова, что стремительные атаки команд сменяли друг друга просто молниеносно. Очередная борьба под кольцом калининградцев едва не превратилась в настоящую свалку. И только хорошая реакция позволила спортсменам обойтись без травм. Но, несмотря на это, гусевцы все-таки завершили свою атаку результативным броском.



Во время одной из своих атак гости не успели вовремя отреагировать на подбор наших земляков. Гусев завладел мячом. Уверенная длинная передача Алексея Яцентюка (№ 5) через все поле, и вот кто-то из нашей пятерки мгновенно оказывается под кольцом соперников, бросок!.. Калининградцы еще только начинают возвращаться, а мяч уже в их кольце. Еще одна атака, еще одна точная передача и вот уже Владислав Храмов (18) срывает заслуженные аплодисменты болельщиков. Следом - красивый результативный бросок Глеба Фадеева (№ 12).



В очередной раз мяч на контратаке перехватывает наш № 10 и болидом несется к кольцу соперников. Однако, калининградцы все-таки успевают блокировать его и одиночный прорыв уже не удается. А вот пятерка университета после удачного подбора успевает прорваться к кольцу гусевцев и заработать себе дополнительные очки.



Несмотря на то, что хороший темп игре в самом начале задали гости, именно они в дальнейшем стали чаще не успевать за тем, как менялась ситуация на площадке. Увеличивать динамику игры было уже некуда – игроки обеих команд и так носились со скоростью пушечных ядер. Но вот еще грязней игра стала.



Пытаясь блокировать гусевских баскетболистов на очередной атаке, один из гостей слишком грубо сыграл против нашего нападающего. Тут же раздались два оглушительных судейских свистка. Защита калининградев пыталась упирать на «случайность». Тренер сборной БФУ демонстративно-недоуменно пожимал плечами: ну, так получилось мол, что такого-то? Однако судьи посчитали этот инцидент достаточно серьезным, чтобы назначить штрафной бросок за неспортивное поведение игрока из Калининграда. Все игроки ушли за штрафную. Бросок – и мяч красиво влетел точно в кольцо. Зрители были в восторге. Игра продолжалась.



Гусевцы лидировали. Однако гости, конечно же, не собирались сдаваться без боя. И, казалось, во второй половине игры противостояние команд еще больше усилилось. Собравшись с силами, калининградцы попытались переломить ход игры. В какой-то момент одной из атак гусевцы потеряли мяч, и гости тут же этим воспользовались. Калининградцы рванули к кольцу соперников с такой скоростью, что догнать их наши уже не смогли.



Последняя четверть игры накалила атмосферу в зале до предела. Стремительные атаки сменялись не менее молниеносными контратаками. Красивые длинные передачи впечатляли болельщиков своей точностью. Решительные броски игроков отправляли мяч точно в корзину соперников. Эффектные подборы в секунду изменяли ситуацию на площадке. Борьба шла за каждое очко. Калининградцы изо всех сил старались догнать хозяев площадки. Однако гусевцы держались молодцами: игра закончилась со счетом 61:79 победой наших земляков.



Хороши были в атаках стремительные Владислав Храмов (№ 18) и Сергей Блохинов (14). Уверенно и сильно играл Алексей Яцентюк (№ 5) – он принес команде 14 очков. Самым результативным игроком встречи вновь стал Глеб Фадеев (№ 12), заработавший для команды 35 очков. Да, эта встреча была, пожалуй, самой напряженной и самой интересной из тех, которые гусевские болельщики могли наблюдать в рамках этого Чемпионата.

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