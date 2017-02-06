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В школе №3 прошло первенство Гусевского городского округа по шахматам

6 февраль 2017, 13:12
В школе №3 прошло первенство Гусевского городского округа по шахматам
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4 февраля в Гусевской школе №3 были проведены Первенство Гусевского городского округа по шахматам и Спартакиада среди территориальных отделов по шахматам и шашкам. Об этом сообщает «Радио на Востоке».

В Первенстве по шахматам приняло участие 23 человека. В тройку лидеров среди детей вошли Тевс Даниил (1 место), Мацилев Антон (2 место), Николаев Василий (3 место). Среди взрослых мужчины - 1 место Рудаков Сергей, 2 место Громов Павел, 3 место Авазимбетов Курбан. 1 и 2 место среди женщин взяли Козинская Любовь и Метельская Ольга соответственно.

В Спартакиаде среди территориальных отделов по итогам соревнований по шашкам, места распределились таким образом:

Мужчины
1 место Михайловский т.о. - Ведель Г Герман Абрамов
2 место Кубановский т.о. - Будников Игорь Викторович
3 место Маяковский т.о. - Романов Сергей Ермолаевич

Женщины
1 место Калининский т.о. - Щербакова Виктория Сергеевна
2 место Маяковский т.о. - Белова Елена Михайловна
3 место Михайловский т.о. - Демидова Татьяна Александровна

Шахматы
1 место Михайловский т.о. - Гордейчук Павел Иванович
2 место Кубановский т.о. - Будников Игорь Викторович
3 место Калининский т.о. - Евдокимов Андрей Сергеевич
Теги: шахматы соревнование
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