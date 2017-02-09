Военно-правовой центр
» » » Гусевский спортсмен привёз золото с первенства России по легкой атлетике

Гусевский спортсмен привёз золото с первенства России по легкой атлетике

9 февраль 2017, 12:52
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
С 3 по 5 февраля 2017 года в г. Новочебоксарск респ. Чувашия состоялось первенство России по лёгкой атлетике. Детско-юношескую спортивную школу г. Гусева представлял учащийся Гусевского агропромышленного колледжа Водичев Александр и его тренер Лукьянов А.А..

Наш спортсмен стартовал в трех дисциплинах это бег на 60 и 200 метров и эстафета 4 х 200 метров.

В беге на 60 метров в предварительном забеге Александр показал восьмое время - 7.04 сек., что соответствует нормативу в кандидаты в мастера спорта.

В полуфинале получился плохой старт и показал худшее время чем в предварительном забеге – 7.08 сек. и не вышел в финал. Итог: 11 место из 48 участников.

В беге на 200 метров Александр выступил с результатом 22.23 сек. и занял 5 место из 78 участников, что соответствует нормативам кандидата в мастера спорта.

В эстафете 4 по 200 метров Александр бежал в составе сборной г. Санкт – Петербург. В упорнейшей борьбе с командой из Челябинска , команда С. Петербурга вырвала победу и стала чемпионами . Общее время 1.27.70 сек. - 1 место. Свой этап Александр пробежал за 21.66 сек..

По результатам соревнований, в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет в помещении, в эстафетном беге 4 х 200 метров Александр занял 1 место.

Поздравляем нашего спортсмена и его тренера с заслуженной победой!
Теги: соревнование лёгкая атлетика
177 просмотров
1
Другие новости по теме
Гусевские спортсмены заняли 8 призовых мест на областном чемпионате по лёгкой атлетике
Гусевские спортсмены заняли 8 призовых мест на областном чемпионате по лёгкой атлетике
Гусевские спортсмены заняли 6 призовых мест на областных соревнованиях по лёгкой атлетике
Гусевские спортсмены заняли 6 призовых мест на областных соревнованиях по лёгкой атлетике
Спортсмены ДЮСШ заняли призовые места на «Рождественских стартах» в Калининграде
Спортсмены ДЮСШ заняли призовые места на «Рождественских стартах» в Калининграде
Воспитанник ДЮСШ принял участие в чемпионате СЗФО России по легкой атлетике
Воспитанник ДЮСШ принял участие в чемпионате СЗФО России по легкой атлетике

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent