Гусевский спортсмен привёз золото с первенства России по легкой атлетике

9 февраль 2017, 12:52

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С 3 по 5 февраля 2017 года в г. Новочебоксарск респ. Чувашия состоялось первенство России по лёгкой атлетике. Детско-юношескую спортивную школу г. Гусева представлял учащийся Гусевского агропромышленного колледжа Водичев Александр и его тренер Лукьянов А.А..



Наш спортсмен стартовал в трех дисциплинах это бег на 60 и 200 метров и эстафета 4 х 200 метров.



В беге на 60 метров в предварительном забеге Александр показал восьмое время - 7.04 сек., что соответствует нормативу в кандидаты в мастера спорта.



В полуфинале получился плохой старт и показал худшее время чем в предварительном забеге – 7.08 сек. и не вышел в финал. Итог: 11 место из 48 участников.



В беге на 200 метров Александр выступил с результатом 22.23 сек. и занял 5 место из 78 участников, что соответствует нормативам кандидата в мастера спорта.



В эстафете 4 по 200 метров Александр бежал в составе сборной г. Санкт – Петербург. В упорнейшей борьбе с командой из Челябинска , команда С. Петербурга вырвала победу и стала чемпионами . Общее время 1.27.70 сек. - 1 место. Свой этап Александр пробежал за 21.66 сек..



По результатам соревнований, в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет в помещении, в эстафетном беге 4 х 200 метров Александр занял 1 место.



Поздравляем нашего спортсмена и его тренера с заслуженной победой!

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