В школе №3 завершились зональные соревнования по баскетболу
13 февраль 2017, 13:58
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В МАОУ «СОШ №3» города Гусева завершились зональные соревнования по баскетболу среди команд юношей и девушек (2003 года рождения и младше) «Янтарный мяч». Об этом пишет группа города Славска «ВКонтакте».Теги: баскетбол соревнование
В соревнованиях приняли участие команды: Немана, Советска, Нестерова, Гусева, Большаково (мальчики) и Славска (девочки). Игры проходили по круговой система («каждый с каждым»).
По результатам игр места распределись следующий образом:
Юноши
1 место - Большаково,
2 место - Неман,
3 место - Гусев,
4 место - Нестеров.
Девушки
1 место - Славск,
2 место - Гусев,
3 место - Советск,
4 место - Неман,
5 место - Нестеров.
В соревнованиях приняли участие команды: Немана, Советска, Нестерова, Гусева, Большаково (мальчики) и Славска (девочки). Игры проходили по круговой система («каждый с каждым»).
По результатам игр места распределись следующий образом:
Юноши
1 место - Большаково,
2 место - Неман,
3 место - Гусев,
4 место - Нестеров.
Девушки
1 место - Славск,
2 место - Гусев,
3 место - Советск,
4 место - Неман,
5 место - Нестеров.
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