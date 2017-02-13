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В школе №3 завершились зональные соревнования по баскетболу

13 февраль 2017, 13:58
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В МАОУ «СОШ №3» города Гусева завершились зональные соревнования по баскетболу среди команд юношей и девушек (2003 года рождения и младше) «Янтарный мяч». Об этом пишет группа города Славска «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие команды: Немана, Советска, Нестерова, Гусева, Большаково (мальчики) и Славска (девочки). Игры проходили по круговой система («каждый с каждым»).

По результатам игр места распределись следующий образом:

Юноши
1 место - Большаково,
2 место - Неман,
3 место - Гусев,
4 место - Нестеров.

Девушки
1 место - Славск,
2 место - Гусев,
3 место - Советск,
4 место - Неман,
5 место - Нестеров.
Теги: баскетбол соревнование
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