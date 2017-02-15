Боксеры из Гусева отличились на первенстве Северо-Западного федерального округа

15 февраль 2017, 19:20

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Соревнования прошли с 7 по 12 февраля в Пскове. В них приняли участие более 180 юношей 2001-2002 года рождения из 11 регионов России. В состав региональной сборной вошли ребята из Гусевского, Советского, Черняховского районов, города Калининграда.



По итогам боёв в полуфинал первенства вышли пятеро боксёров школы детско-юношеской спортивной школы регионального министерства образования: Даниил Михайлов (весовая категория до 46 кг, тренер-преподаватель мастер спорта СССР Михаил Анисимов, г.Гусев), Александр Деркаев (48 кг, Михаил Анисимов, г.Гусев), Кирилл Бырдин (52 кг, Алексей Аксёнов, Советск), Данил Спехов (63 кг, Мастер спорта России Александр Анисимов, Гусев), Александр Шмидт (75 кг, Михаил Анисимов, Гусев).



Выйти в финал гусевцам Даниилу Спехову и Александру Шмидту помешал проигрыш, оставив их за пределами финала. Спортсмены заняли третьи места.



В весовой категории боксёра Даниила Михайлова выступали 10 соперников. Дойдя до третьего финального боя, он уступил по очкам победителю Северо-Западного федерального округа прошлых лет из Санкт-Петербурга. Даниил стал серебряным призёром, спортсмену 15 лет, он обучается в сельской школе пос. Маяковское Гусевского округа и тренируется под руководством Михаила Анисимова.



Советчанин Кирилл Бырдин показал высокий уровень подготовки, однако напор соперника не позволили спортсмену одержать победу за первое место, оставив на второй ступени пьедестала.



Абсолютным победителем Северо-Западного федерального округа стал 16-тилетний кандидат в мастера спорта Александр Деркаев. В финале гусевец одержал победу над двукратным победителем СЗФО из Республики Коми. Учится спортсмен в 9 классе средней школы №1 им. С.И. Гусева. В этом году юноше предстоит государственная итоговая аттестация. А в марте-апреле – участие в Первенстве России по боксу.



Стоит отметить ребят, которые активно включились в борьбу за победу, но по разным причинам не попали в полуфинал:

Даниил Шилкин (54 кг, тренер-преподаватель Михаил Стельманас, Черняховск);

Максим Захаренко (57 кг, М.Стельманас, Черняховск);

Константин Переломов (60 кг, Алексей Комков, Калининград);

Артём Дементьев (66 кг, Михаил Анисимов, Гусев);

Владимир Петрухин (70 кг, Александр Анисимов, Гусев).

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