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Гусевские ребята успешно выступили на Чемпионате области по спортивно-бальным танцам

18 февраль 2017, 12:19
Гусевские ребята успешно выступили на Чемпионате области по спортивно-бальным танцам
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Незабываемый, вдохновляющий и требовательный – спортивный бальный танец стал символом ритмичной и творчески наполненной современной жизни, в которой есть место напряженному, захватывающему соревнованию и свободному полету духа неограниченного рамками. Танец завоёвывает всё более широкую популярность в России и во всем мире.

Обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» объединения «Спортивно-бальные танцы» под руководством тренера-преподавателя высшей категории Киселевой Ольги Викторовны на протяжении многих лет регулярно показывают высокие результаты в соревнованиях различного уровня по спортивным бальным танцам.

На смену выпускникам старшей группы «Виват» пришла достойная смена. Талантливые ребята успешно выступили в Чемпионате Калининградской области по спортивно-бальным танцам и показали следующие результаты:

1 место – Канцев Максим и Анохина Елизавета в DI H-3 МС;
2 место – Шитиков Рамин и Иваровская Мария в DI H-3 МС;
1 место в DI H-3 МС и 3 место в DI H-4 МС – Колдин Антон и Сорогина Станислава;
2 место в DI H-3 МС и 3 место DI H-4 МС – Лебедев Руслан и Данилова Ангелина;
3 место – Ковальский Даниил и Цюра Мария в DI H-2 МС.

Порадовали нас юные спортсмены выступлением в городе Калининграде на фестивале спортивного танца «Браво-2017». Их успехи:

1 место (советская программа) и 1 место DI H-3H, 4 место (Кубок ча-ча) – Колдин Антон и Сорогина Станислава;
1 место (советская программа) и 2 место (Кубок ча-ча), 1 место DI H-3H – Канцев Максим и Анохина Елизавета;
1 место DI H-2 МС, 2 место DI H-3 – Шитиков Рамин и Цюра Мария;
1 место (советская программа), 1 место DI H-2МС – Танашов Андрей и Кленюшина Полина.

Поздравляем ребят и их тренера-преподавателя Ольгу Викторовну Киселеву с успешным выступлением и желаем новых побед!
Теги: бальные танцы соревнование
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Молодцы! Дальнейших успехов!
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