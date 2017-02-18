Гусевские ребята успешно выступили на Чемпионате области по спортивно-бальным танцам

18 февраль 2017, 12:19

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Незабываемый, вдохновляющий и требовательный – спортивный бальный танец стал символом ритмичной и творчески наполненной современной жизни, в которой есть место напряженному, захватывающему соревнованию и свободному полету духа неограниченного рамками. Танец завоёвывает всё более широкую популярность в России и во всем мире.



Обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» объединения «Спортивно-бальные танцы» под руководством тренера-преподавателя высшей категории Киселевой Ольги Викторовны на протяжении многих лет регулярно показывают высокие результаты в соревнованиях различного уровня по спортивным бальным танцам.



На смену выпускникам старшей группы «Виват» пришла достойная смена. Талантливые ребята успешно выступили в Чемпионате Калининградской области по спортивно-бальным танцам и показали следующие результаты:



1 место – Канцев Максим и Анохина Елизавета в DI H-3 МС;

2 место – Шитиков Рамин и Иваровская Мария в DI H-3 МС;

1 место в DI H-3 МС и 3 место в DI H-4 МС – Колдин Антон и Сорогина Станислава;

2 место в DI H-3 МС и 3 место DI H-4 МС – Лебедев Руслан и Данилова Ангелина;

3 место – Ковальский Даниил и Цюра Мария в DI H-2 МС.



Порадовали нас юные спортсмены выступлением в городе Калининграде на фестивале спортивного танца «Браво-2017». Их успехи:



1 место (советская программа) и 1 место DI H-3H, 4 место (Кубок ча-ча) – Колдин Антон и Сорогина Станислава;

1 место (советская программа) и 2 место (Кубок ча-ча), 1 место DI H-3H – Канцев Максим и Анохина Елизавета;

1 место DI H-2 МС, 2 место DI H-3 – Шитиков Рамин и Цюра Мария;

1 место (советская программа), 1 место DI H-2МС – Танашов Андрей и Кленюшина Полина.



Поздравляем ребят и их тренера-преподавателя Ольгу Викторовну Киселеву с успешным выступлением и желаем новых побед!

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