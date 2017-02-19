Салон-магазин Триколор ТВ
» » » В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, приуроченный к Дню защитника Отечества

В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, приуроченный к Дню защитника Отечества

19 февраль 2017, 19:30
В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, приуроченный к Дню защитника Отечества
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир по бильярду посвященный Дню защитника Отечества. В турнире приняли участие 26 спортсменов.

В младшей группе призерами стали:
1 место - Кузнецова Наталья
2 место - Вундер Лиза
3 место - Вундер Георгий

Во второй возростной категории места распределились следующим образом:
1 место - Воробьев Максим
2 место - Штивинг Татьяна
3 место - Головин Валерий

Упорная и захватывающая борьба получилась во взрослой категории, где победитель определялся зачастую в контровой партии и на крайнем шаре (на столе 2 шара, кто первый забивает тот и выиграл).

Неоднократный победитель турниров Кухарук Леонид завоевал очередной кубок и занял первое место, вторым стал Сементин Валерий, третье почетное место досталось единственной 13-летней участнице турнира во взрослой категории Конвой Валерии.

Поздравляем всех призеров с красивой игрой, а также всех любителей бильярда с праздником.
Теги: бильярд соревнование
126 просмотров
0
Другие новости по теме
В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир посвященный Дню учителя
В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир посвященный Дню учителя
В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, посвященный Дню защитника отечества
В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, посвященный Дню защитника отечества
В начале января в бильярдном клубе «Пирамида» состоялся Новогодний турнир
В начале января в бильярдном клубе «Пирамида» состоялся Новогодний турнир
Около 30 спортсменов приняло участие на бильярдном Турнире в клубе «Пирамида»
Около 30 спортсменов приняло участие на бильярдном Турнире в клубе «Пирамида»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс