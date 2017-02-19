В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, приуроченный к Дню защитника Отечества
19 февраль 2017, 19:30
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В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир по бильярду посвященный Дню защитника Отечества. В турнире приняли участие 26 спортсменов.бильярд соревнование
В младшей группе призерами стали:
1 место - Кузнецова Наталья
2 место - Вундер Лиза
3 место - Вундер Георгий
Во второй возростной категории места распределились следующим образом:
1 место - Воробьев Максим
2 место - Штивинг Татьяна
3 место - Головин Валерий
Упорная и захватывающая борьба получилась во взрослой категории, где победитель определялся зачастую в контровой партии и на крайнем шаре (на столе 2 шара, кто первый забивает тот и выиграл).
Неоднократный победитель турниров Кухарук Леонид завоевал очередной кубок и занял первое место, вторым стал Сементин Валерий, третье почетное место досталось единственной 13-летней участнице турнира во взрослой категории Конвой Валерии.
Поздравляем всех призеров с красивой игрой, а также всех любителей бильярда с праздником.
В младшей группе призерами стали:
1 место - Кузнецова Наталья
2 место - Вундер Лиза
3 место - Вундер Георгий
Во второй возростной категории места распределились следующим образом:
1 место - Воробьев Максим
2 место - Штивинг Татьяна
3 место - Головин Валерий
Упорная и захватывающая борьба получилась во взрослой категории, где победитель определялся зачастую в контровой партии и на крайнем шаре (на столе 2 шара, кто первый забивает тот и выиграл).
Неоднократный победитель турниров Кухарук Леонид завоевал очередной кубок и занял первое место, вторым стал Сементин Валерий, третье почетное место досталось единственной 13-летней участнице турнира во взрослой категории Конвой Валерии.
Поздравляем всех призеров с красивой игрой, а также всех любителей бильярда с праздником.
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